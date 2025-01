最も人気 最近の追加 DMARC ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - ハンガリー

Domain-Based Message Authentication, Reporting, and Conformance の略である DMARC ソフトウェアは、企業がドメインから送信された電子メールが 2 つの主要なセキュリティ標準、DomainKeys Identified Mail (DKIM) と Sender Policy Framework ( SPF)。 これらのツールは、DMARC プロトコルのさまざまな側面を支援し、組織の従業員や顧客を危険にさらす可能性のあるメール スプーフィングやフィッシングなどの不正行為を防止する上で重要な役割を果たします。 IT 部門は DMARC ソフトウェアを使用して、全社的なドメインや部門や個人に固有のドメインなど、組織全体の電子メール アカウントを構成および管理します。これらのツールは、DMARC アラインメントを決定し、DMARC 認証を強制することにより、組織の 1 つ以上の登録 Web アドレスからの正規のメッセージになりすまそうとする不審な電子メールを検出してブロックできます。 DMARC ソフトウェアは多くの場合、セキュア電子メール ゲートウェイ ソリューションと統合されており、セキュア電子メール ゲートウェイ カテゴリの一部のツールには、DMARC 準拠をサポートする機能が含まれている場合があります。他のセキュリティ ソフトウェアが、より広範なサイバーセキュリティ戦略の重要な要素として DMARC プロトコルを組み込むことがますます一般的になりつつあります。 DMARC ソフトウェアの使用は、ビジネス慣行が関連ポリシーと確実に一致するように、他のガバナンス、リスク、コンプライアンス ツールによって補完される必要があります。 IT コンプライアンス サービス プロバイダーは、DMARC プロトコルなどの標準に照らして会社の現在のセキュリティ対策を評価できます。サイバーセキュリティ コンサルティング プロバイダーと提携することで、組織とそのクライアントをサイバー脅威から保護するために、他のセキュリティ対策と並んで DMARC 施行の重要性を経営陣と IT チームが理解するのにさらに役立ちます。