デジタル認証管理ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - セントヘレナ

Give My Certificate

givemycertificate.com

Give My Certificate は世界で最もユーザーフレンドリーな資格情報プラットフォームであり、組織がデジタル証明書とバッジを簡単に作成、発行、管理、追跡、分析、検証できるようにします。 15 年以上の検証経験を持つ当社のプラットフォームは、個人の教育と職業上の過程にわたってシームレスな検証を保証します。機能には、デジタル証明書、オープン バッジ、デジタル ウォレット カード、Spotlight の「認定プロフェッショナル」ディレクトリ、およびプレミアム ホワイト ラベルが含まれます。 Give My Certificate は、年間 600 万件の資格情報を取得し、160 か国からの 200 万件のプロファイルを備えており、世界中の教育機関、トレーニングプロバイダー、認証機関、雇用主にとって信頼できる選択肢です。 Give My Certificate は、さまざまなソフトウェア ソリューションとのシームレスな統合を提供し、証明書発行プロセスを合理化します。 Moodle、Zoom、WordPress などの人気のあるプラットフォームをサポートしています。さらに、Zapier 統合を使用して統合機能をさらに強化できます。カスタム統合を希望する場合、Give My Certificate は、選択したプラットフォームに接続できる包括的な API を提供します。