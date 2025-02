深層学習ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - スウェーデン

Jasper

jasper.ai

ジャスパー: On-Brand AI For Business は、オンラインでどこにいても、常にブランドの声でコンテンツを作成します。 Jasper は、独自のブランド トーンを学習して作成できるクリエイティブ AI アシスタントです。大胆に話すか、生意気に話すか、形式張って話すか、インターネット上でのみ話すか(u do u)。さらに、Jasper Everywhere ブラウザー拡張機能により、CMS から電子メール、ソーシャル メディア、そして Jasper API を使用した自社プラットフォームに至るまで、Jasper を常に使用できます。 最も重要なことは、Jasper は、セキュリティ プロトコルの進化に合わせて最新の状態を保つ組み込みのセキュリティ機能により、データを安全かつプライベートに保ちます。 人工知能を使用してコンテンツを 5 倍高速に作成します。 Jasper は、3,000 件を超える 5 つ星のレビューを持つ最高品質の AI コピーライティング ツールです。ブログ投稿、ソーシャル メディア コンテンツ、マーケティング コピーの作成に最適です。