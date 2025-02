データ侵害通知ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - シント・マールテン

ComplyCloud

complycloud.com

ComplyCloud は、データ保護と IT セキュリティ コンプライアンスを確保するために必要な唯一のソフトウェアです。法律および IT の専門知識とソフトウェアを組み合わせて、すべてのコンプライアンス管理を自動化し、必須の文書出力を提供します。 そのプラットフォームによりコンプライアンスのワークロードが最大 80% 節約されるため、ビジネスにとって重要な作業により多くの時間を費やすことができます。 GDPR と NIS2 を組み合わせた専門家とプロジェクト マネージャーをすぐに利用できます。これにより、GDPR および NIS2 への準拠に必要なすべてが含まれており、実装が簡単で直感的かつ自動化されています。 そのソフトウェアは EU のデータ保護弁護士と IT セキュリティ専門家によって開発され、最新の状態に保たれています。他のソリューションとは異なり、ComplyCloud はコンプライアンス ソフトウェアと法的専門知識を組み合わせて、お客様に法的知識、ガイダンス、サポートを提供します。 上記のすべては、プライバシーの権利を求める共同の闘いの結果です。同社は、コンプライアンスが容易に達成でき、すべての人にとって公平かつ透明な世界を望んでいます。そのため、組織がコストと時間効率の高い方法で個人データとインフラストラクチャを保護できるようにすることを目的としています。これは組織「だけ」にとって良いことではなく、社会と民主主義にとっても良いことです。