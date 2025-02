CPQ ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - タークス・カイコス諸島

In Mind Cloud

製造は複雑です。販売するべきではありません。 In Mind Cloud は、メーカー向けに作られたスケーラブルなデジタル販売プラットフォームです。当社のエンドツーエンド販売ソフトウェアは、顧客の目標と生産能力を完璧に調整し、すべての販売プロセスを 1 つのプラットフォームに統合します。 In Mind Cloud デジタル セールス プラットフォームは、CRM、CPQ、コマースの最先端のパフォーマンスを利用して、広範な製品知識とインテリジェントな分析の力を活用して売上を向上させます。 In Mind Cloud (www.inmindcloud.com) は、製造業者に力を与えることを使命とする、製造販売プラットフォームの独立系プロバイダーです。当社は、シンガポール、ドイツ、米国のオフィスと価値の高いパートナー ネットワークを通じて世界的に事業を展開しています。