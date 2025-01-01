企業向けウェルネス ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ

企業向けウェルネス ソフトウェアは、ウェルネス プログラムを編成、管理、管理するためのツールを組織に提供します。これらのソリューションは、企業が従業員に健康的なライフスタイルの選択を採用し、維持することを奨励する取り組みを実行するのに役立ちます。企業のウェルネス製品は、精神的、身体的、感情的な健康を促進することで、ストレスの軽減、医療費の削減、生産性の向上、士気の向上、より強力なチーム関係の促進によって企業に利益をもたらします。さまざまな規模や業界の企業が、健康を重視した職場文化を育み、従業員をサポートするソーシャル ネットワークを確立することを目的としたこれらのソリューションの恩恵を受けることができます。 企業のウェルネス ソリューションには、フィットネス健康教育、機密の健康評価、全社的な健康課題、従業員の参加と進捗状況の追跡、ウェルネス クラス、メンタルヘルスの専門家へのアクセス、使いやすいモバイル対応オプションなどの機能が含まれる場合があります。これらのソリューションは、多くの場合、仕事の満足度やチームのダイナミクスを監視するための従業員エンゲージメント ソフトウェアや、福利厚生への便利なアクセスのための福利厚生管理ソフトウェアと統合されています。企業は、企業のウェルネス ソリューションとファイナンシャル ウェルネス ソフトウェアを組み合わせて、従業員の精神的および身体的健康とともに財務上の健康をサポートする包括的なウェルネス イニシアチブを実現することもできます。
新しいアプリを提案
Calm
calm.com
Calmは、ストレス管理や睡眠改善のための瞑想、リラクゼーション音声、スリープストーリーを提供するメンタルウェルネスアプリです。
Headspace
headspace.com
Headspaceは、瞑想やマインドフルネスを通じてストレス軽減や睡眠改善を支援するメンタルヘルスアプリです。
FitOn
fitonapp.com
FitOnは、ユーザーに幅広いトレーニングやパーソナライズされたフィットネスプランを提供するフィットネスアプリです。
Meditopia
meditopia.com
Meditopiaは、マインドフルネス瞑想を通じてメンタルヘルスをサポートするアプリです。様々な瞑想やリラクゼーションコンテンツを提供します。
Spring Health
springhealth.com
Spring Healthは、個々のニーズに応じたメンタルヘルスサポートを提供するアプリで、セラピーの予約や自己ガイドエクササイズが利用できます。
Talkspace
talkspace.com
Talkspaceは、ライセンスセラピストとマッチングし、テキスト、オーディオ、ビデオでメンタルヘルスサポートを提供するオンラインプラットフォームです。
Bayzat
bayzat.com
Bayzatは人材管理、給与処理、保険手続きの効率化を支援するプラットフォームで、企業と従業員の体験を向上させます。
Pazcare
pazcare.com
Pazcareアプリは、全ての手当（食費、燃料、通信など）を1枚のカードで管理し、従業員が税金の特典を利用しやすくします。
Modern Health
joinmodernhealth.com
Modern Healthは、メンタルヘルスを支援するためのカスタマイズされたリソースとコーチングを提供するアプリです。
Dialogue
dialogue.co
Dialogueは、カナダで利用できる高品質な遠隔医療サービスを提供するアプリです。専門的な健康管理を便利に受けられます。
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia Oneは、企業の人材管理や福利厚生を合理化し、成長をサポートするプラットフォームです。
Wellable
wellable.co
Wellableは、企業向けの健康促進プログラムを提供し、従業員の身体的・精神的健康をサポートするワークプレースのプラットフォームです。
Workit Health
workithealth.com
Workit Healthは、オンラインでのオピオイドとアルコール治療を提供するデジタル健康プラットフォームです。
Bravely
workbravely.com
Bravelyは、職場での成長と幸福を支援するためのコーチングやリソースを提供するデジタルプラットフォームです。
Wellness 360
wellness360.co
Wellness 360は、従業員の健康と幸福を促進するための包括的なウェルネスプラットフォームで、健康リスク評価やコーチングなどの機能を提供します。
nilo.health
nilohealth.com
Nilo.Healthは、従業員が心理学者との1対1セッションや自己指導プログラムにアクセスできるメンタルヘルス支援プラットフォームです。
ekincare
ekincare.com
ekincareは企業向けの健康管理プラットフォームで、健康チェックやメンタルヘルスサービスを提供し、医療費削減を支援します。
Nivati
nivati.com
Nivatiは、従業員のメンタルヘルスとウェルネスを向上させるプラットフォームで、企業が職場の不安やうつを軽減します。
inKin
inkin.com
inKinは、フィットネス競技、従業員の健康管理、バーチャルチームビルディングを支援する企業向けウェルネスアプリです。
Headversity
headversity.com
Headversityは、職場でのメンタルヘルスを改善するためのトレーニングやリソースを提供するプラットフォームです。
Woliba
woliba.io
Wolibaは、ウェルネス、エンゲージメント、認識、報酬を統合したモバイル対応プラットフォームです。労働環境を改善します。
MindNation
mindnation.com
マインドネーションは、精神的健康を支援するプラットフォームで、専門家のプログラムやリソースを提供し、コミュニティの構築を促進します。
Ollie Health
ollie.health
Ollie Healthは、匿名でメンタルヘルスサポートを利用できるアプリです。チーム全員がクレジットを使ってセッションを予約できます。
Oliva Health
oliva.health
Oliva Healthアプリは、従業員のメンタルウェルビーイングを向上させ、職場での心理的安全性を促進します。従業員のパフォーマンスと保持率を改善します。
MoveSpring
movespring.com
MoveSpringは、企業向けのアクティビティ追跡およびステップチャレンジプラットフォームで、ウェアラブルデバイスやスマートフォンと連携します。
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