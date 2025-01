コア人事ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - パキスタン

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now は、働き方に適応する唯一のオールインワンのクラウドベースの HR スイートです。単一データベース上に構築された ADP Workforce Now は、人事管理、給与計算、福利厚生、人材管理、時間と労働の管理、学習と分析、オフィス復帰機能を備えています。従業員の管理がかつてないほど簡単になりました。 ADP Workforce Now は、人事情報を追跡するだけでなく、従業員の管理やデータに基づいた意思決定を支援するツールを備えています。また、成長に応じて、必要な機能を追加できます。ビジネス リーダー、マネージャー、従業員に魅力的なエクスペリエンスを提供するために特別に設計されたツールと機能を使用して、組織のあらゆるレベルを強化します。 • オールインワン: 給与、人事、時間、人材、福利厚生などのすべての人事管理機能を 1 つのデータベース内で効率的に管理する構成可能な HR プラットフォームです。 • 自信を持ったコンプライアンス: 業界をリードする当社のセキュリティはお客様のデータを安全に保ち、当社の深いコンプライアンスの専門知識とソリューションはお客様のビジネスの保護に役立ちます。 • 使いやすさ: 革新的で使いやすい機能をすぐに利用できるため、ニーズに合った方法で作業が容易になると同時に、従業員により良いエクスペリエンスを提供できます。 • 仕事の流れに関する洞察: 自信を持って意思決定を行い、企業内で最も豊富で堅牢な従業員データベースからの洞察に基づいて情報が得られます。 • 統合され接続されたエコシステム: 主要なサードパーティ ソリューションと簡単かつ安全に統合できる最大の HR エコシステムを使用して、人材管理機能を拡張します。会計士、ブローカー、金融プロバイダーなどの重要なパートナーと簡単につながります。給与計算。ビジネスの運営とコンプライアンスのニーズを満たすことを目的として構築されたオールインワン スイートにより、時間を節約し、エラーを削減します。