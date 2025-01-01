会話インテリジェンス ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ

適切なソフトウェアとサービスを見つけてください。
WebCatalog Desktop を使えば、ウェブサイトをデスクトップアプリに変換したり、Mac、Windows専用の豊富なアプリにアクセスすることができます。スペースを使ってアプリを整理し、複数のアカウントを簡単に切り替えて、これまでにないほど生産性を向上させましょう。
会話インテリジェンス (CI) ソフトウェアは、セールス コールを記録、文字起こし、評価します。これらの通話を精査することで、CI ソフトウェアはキーワードと会話のトピックを特定し、ユーザーが録音された営業会話の特定のポイントに迅速に移動して詳細な分析を行うことができるようにします。企業は CI ソフトウェアを活用して、潜在的な購入者との重要な会話を文書化し、潜在的にリスクがある会話トピックや準拠していない会話トピックを特定し、ベスト プラクティスに基づいて新しい営業担当者にガイダンスを提供し、セールス コールの分析と文字起こしから得られるさまざまなユース ケースを検討できます。
新しいアプリを提案
Otter
otter.ai
Otterは音声会話の記録、検索、共有を行うスマートノートアプリです。音声ノート、テキスト変換、スピーカー識別機能があります。
Hubspot
hubspot.com
HubSpotは、マーケティング、営業、顧客サービス、CRMを統合したプラットフォームで、企業の成長を支援します。
Salesforce
salesforce.com
Salesforceは、企業向けの顧客関係管理（CRM）プラットフォームで、営業、マーケティング、カスタマーサービスを支援します。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.aiは、会議の録音、転写、要約を行い、コラボレーションツールと統合して生産性を高めるAI音声アシスタントです。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.ioは、販売活動の管理を効率化するツールを提供するプラットフォームです。ダイヤラーや強力な検索フィルターを備えています。
OpenPhone
openphone.com
OpenPhoneは、ビジネス向けのクラウドベースの電話・メッセージングアプリで、チームの連携と顧客管理を支援します。
CallRail
callrail.com
CallRailは、企業がリードを追跡し、マーケティングの効果を分析するためのコールトラッキングおよび分析プラットフォームです。
Aircall
aircall.io
Aircallは、クラウドベースの電話システムで、顧客コミュニケーションを管理し、CRMと統合するビジネスツールです。
Fathom
fathom.video
FathomはAIを活用した会議ノート作成ツールで、会議の内容を記録、転写し、要約を生成します。タスク管理システムとも連携します。
Rewatch
rewatch.com
RewatchはAI搭載のノート作成者、スクリーンレコーダー、共同作業のためのビデオハブを統合したアプリです。会議を削減し、情報を簡単に共有できます。
Gong.io
gong.io
Gong.ioは顧客とのやり取りを分析し、販売チームの効率を向上させる収益インテリジェンスプラットフォームです。
Balto
balto.ai
Baltoは、コールセンター向けにリアルタイムのAIガイダンスを提供し、エージェントのパフォーマンスを向上させるプラットフォームです。
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalkは、企業向けに電話管理と顧客データの統合を提供するクラウドベースのコールセンタープラットフォームです。
Outreach
outreach.io
アウトリーチは、販売チームのタスクを自動化し、顧客管理、取引の追跡、予測を行うプラットフォームです。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklrは、AIを活用したクラウド型の顧客サービスプラットフォームで、複数のデジタルチャネルでの顧客体験を統一します。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeekは、会議の自動録画と転写、要約生成などの機能を提供し、会議の効率化とチームコラボレーションを支援するAIアシスタントです。
MightyCall
mightycall.com
MightyCallは、ビジネス向けのクラウドベースの電話システムで、通話管理、メッセージング、CRMとの統合を提供します。
UpdateAI
update.ai
UpdateAIは、カスタマーサクセスマネージャー向けのデジタルアシスタントで、Zoomに統合し、メモ取り、アクションアイテムの管理、リスクの特定を行います。
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri.aiは、会議中に会話を録音・転写・分析し、リアルタイムでヒントを提供するAIツールです。会議後には要約と次のステップを提案します。
Sybill
sybill.ai
Sybillは、営業チームの販売コミュニケーションを向上させるAIツールで、顧客のボディランゲージを分析し、要約を自動生成します。
Salesroom
salesroom.com
Salesroomは、AIを活用したビデオ会議プラットフォームで、バイヤーの関与を追跡し、仮想コミュニケーションのベストプラクティスを教えます。
Kixie
kixie.com
Kixieは、CRMと統合された自動化された電話とメッセージ機能を提供し、営業チームのパフォーマンスを向上させる販売エンゲージメントプラットフォームです。
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus.aiは、電話、ビデオ会議、電子メールの顧客とのやり取りを分析するAIベースの会話分析プラットフォームです。
Salesken
salesken.ai
Saleskenは、営業チームのパフォーマンス向上とコスト削減を支援する会話インテリジェンスプラットフォームです。リアルタイムのコーチングを提供します。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetricsは、コールトラッキングと分析を行い、企業がマーケティングキャンペーンの効果を測定するためのデータを提供します。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetingsは、リモート営業のためのAIと分析を駆使したビデオ会議プラットフォームで、営業プロセスを自動化し、洞察を提供します。
Verint
verint.com
Verintは、顧客エンゲージメントを強化するプラットフォームで、フィードバックの収集と分析を支援します。
Demodesk
demodesk.com
Demodeskは、営業チームのためのクライアント向けのリアルタイムブラウザベースの製品デモを提供するプラットフォームです。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoftはB2B営業チーム向けのプラットフォームで、CRMと統合し、営業活動の効率化と顧客エンゲージメントの向上を支援します。
Laxis
laxis.com
Laxisは、会議の記録・転写を行い、重要なポイントを自動でまとめるAIアシスタントです。多言語対応でCRMとの統合も可能です。
Aviso
aviso.com
Avisoは、営業組織が取引を閉じ、収益を向上させるためのAI統合プラットフォームです。予測、取引インテリジェンスなどの機能を提供します。
Echo AI
echoai.com
Echo AIは、AIを用いて顧客との対話を分析し、リアルタイムでインサイトを提供するプラットフォームです。
Cordless
cordless.io
Cordlessは、顧客サポートチーム向けのクラウドベースのコールセンターアプリです。通話記録、自動タグ付け、感情分析を提供します。
Attention
attention.tech
Attentionは、営業部門のパフォーマンスを向上させるためのAIプラットフォームで、会話データの分析やCRMの自動化を提供します。
Allego
allego.com
Allegoは、営業チームのトレーニングやコラボレーションを支援するプラットフォームで、ビデオレッスンやフィードバックを提供します。
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.aiは、会話データのリアルタイム転写と分析を提供し、さまざまな業界向けのインサイトを生成するプラットフォームです。
Avoma
avoma.com
Avomaは、会議の録音、転写、要約を自動化し、顧客情報を管理するAI駆動の会議アシスタントです。CRMと統合して効率を向上させます。
Ender Turing
enderturing.com
Ender Turingは、通話、チャット、ビデオ会議における優れたパフォーマーを特定し、自己指導のためにベストプラクティスを提供します。
Wudpecker
wudpecker.io
Wudpeckerは営業の電話を録音し、高品質なノートを生成してCRMに自動で同期します。管理業務の時間を大幅に削減します。
Modjo
modjo.ai
Modjoは営業チームが顧客とのやり取りから重要な情報を抽出し、戦略を改善するプラットフォームです。400社以上に信頼されています。
Scratchpad
scratchpad.com
ScratchPadは、Salesforceを管理し、パイプラインの変更を追跡し、営業ノートを一元化する生産性ツールです。データの精度を向上させます。
Jiminny
jiminny.com
Jiminnyは、商業チームが会話データを記録、分析し、顧客インサイトを得ることで収益を最大化するためのプラットフォームです。
CallSource
callsource.com
CallSourceは、コールトラッキングとリード管理を統合し、マーケティング活動の効果を測定し、顧客エンゲージメントを改善するアプリです。
Spinach
spinach.ai
SpinachはAI会議アシスタントで、会議の運営、会話の要約、ポストミーティングタスクの自動化を支援します。100言語に対応し、各種ツールと統合可能です。
Convin
convin.ai
Convinは、顧客対話の記録、転写、分析を行うAI駆動のコンタクトセンターソフトウェアです。多言語対応で顧客体験を向上させます。
Marchex
marchex.com
Marchexは、マーケティングキャンペーンの効果を評価し、通話やメッセージの分析を行うコールトラッキングプラットフォームです。
Meetric
meetric.com
MeetricはAIを活用して、営業会議を簡単に記録・分析・最適化します。Teams、Zoom、Google Meetとの連携も可能です。
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.aiは、AIを活用してコールセンターの顧客対応を分析し、エージェントのパフォーマンス改善を支援するプラットフォームです。
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.aiは、RevOps向けの収益データ分析プラットフォームで、データ管理や予測分析を簡素化し、迅速なインサイトを提供します。
Convirza
convirza.com
Convirzaは、電話の追跡と分析を行うコールトラッキングソフトウェアです。顧客エンゲージメントの最適化を支援します。
Knowtworthy
knowtworthy.com
Knowtworthyは、会議の生産性を向上させるために、リアルタイムで議事録を共有し、共同編集できる機能を提供します。
Equal Time
equaltime.io
Equal Timeは、仮想会議用のAIアシスタントです。議事録作成やアクション項目の自動化を通じて、より包摂的な会議を促進します。
Capturi
capturi.ai
Capturiは会話型AIソフトウェアで、顧客とのやり取りを分析し、データに基づく洞察を提供して業務効率を向上させます。
Zipteams
zipteams.com
Zipteamsは、内勤営業やカスタマーサクセスチーム向けのインテリジェントな会議室を提供し、リアルタイムの顧客情報や提案を提供します。
Traq.ai
traq.ai
Traq.aiは、通話の録音と分析を通じて営業インサイトを提供し、チームのパフォーマンス向上を支援するプラットフォームです。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.aiは、リアルタイムの会話インテリジェンスと自動コンプライアンスを提供するアプリで、営業とカスタマーサービスチーム向けです。
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstraktはコールセンター向けのプラットフォームで、エージェントをリアルタイムで支援し、主観を排除し、通話ごとにQAを自動化します。
AI Rudder
airudder.com
AI RudderはAI音声自動化を使用し、コールセンターの業務を効率化し、顧客体験を向上させるソフトウェアです。
Gridspace
gridspace.com
Gridspaceは、音声と言語AIを活用し、コンタクトセンター向けの音声技術とAIソフトウェアを提供しています。