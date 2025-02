コンテナセキュリティツール - 最も人気のあるアプリ - トーゴ

GitLab

GitLab は、GitLab Inc. によって開発された、オープンソース ライセンスを使用した、Wiki、問題追跡、継続的統合および展開パイプライン機能を提供する Git リポジトリ マネージャーを提供する Web ベースの DevOps ライフサイクル ツールです。このソフトウェアは、ウクライナの開発者 Dmitriy によって作成されました。 Zaporozhets 氏と Valery Sizov 氏。コードは元々 Ruby で書かれ、後に一部の部分が Go で書き直されました。当初はソフトウェア開発のチーム内で共同作業するためのソース コード管理ソリューションとして使用されていました。その後、ソフトウェア開発ライフサイクルをカバーする統合ソリューションに進化し、さらに DevOps ライフサイクル全体をカバーするようになりました。現在のテクノロジー スタックには、Go、Ruby on Rails、Vue.js が含まれます。 これはオープンコア開発モデルに従っており、コア機能はオープンソース (MIT) ライセンスに基づいてリリースされ、追加機能は独自のライセンスに基づいてリリースされます。