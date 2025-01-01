工事見積りソフト - 最も人気のあるアプリ

適切なソフトウェアとサービスを見つけてください。
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建設見積りソフトウェアは、さまざまな業種の建設業者、請負業者、建設会社向けに調整された特殊な仕事の原価計算ソリューションです。このソフトウェアはエラーを最小限に抑え、業界標準と最新の情報を組み込んでいます。これにより、建設専門家は、プロジェクトのライフサイクル前およびライフサイクル中に効果的にコストを追跡し、プロジェクト予算を管理できるようになります。建設見積りソフトウェアは入札管理ソフトウェアといくつかの機能、特に提案書の作成とコスト比較を共有していますが、入札管理ツールは入札と入札の処理のみに焦点を当てているのに対し、開始フェーズとコスト管理フェーズに継続することでそれを超えています。 これらの見積りツールは、プロジェクトを確保したい建設会社や請負業者にとって非常に重要です。通常、スタンドアロンの建設見積ソフトウェアは、建設プロジェクト管理および会計ソフトウェアとうまく統合されます。機械式 HVAC や公益事業などの特定の業界に特化したソリューションもあれば、さまざまな業界で使用できる柔軟性を提供するソリューションもあります。
新しいアプリを提案
Procore
procore.com
Procoreは、建設プロジェクトの管理を行うソフトウェアで、計画からクローズアウトまでのプロセスを支援します。
JobTread
jobtread.com
JobTreadは、建設プロジェクトの管理を簡素化し、スケジュールやタスクをリアルタイムで管理できるソフトウェアです。
ArcSite
arcsite.com
ArcSiteは、iPadやAndroidタブレットでプロ仕様の図面を作成し、コスト計算や提案を自動生成するモバイルアプリです。
Knowify
knowify.com
Knowifyは、商業請負業者や住宅リモデラー向けの建設管理プラットフォームで、プロジェクトと契約の管理を効率化します。
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnectedは、建設業界の入札プロセスを効率化するためのWebベースの管理ソフトウェアです。
CoConstruct
coconstruct.com
CoConstructは、建設業界向けの包括的な管理ソフトウェアで、プロジェクト管理、CRM、会計機能を統合し、効率的な運用をサポートします。
Estimator360
estimator360.com
Estimator360は、現場からクラウドで建設の見積もりと管理を行うソフトウェアです。無限の見積もりとプロジェクトをサポートします。
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCaptureは、プロジェクト管理とデータ収集を支援するモバイルおよびWebアプリです。チームは現場での効率を高め、必要なドキュメントを一度でキャプチャできます。
Higharc
higharc.com
Higharcは住宅デザインと建設プロセスを変革するテクノロジー企業で、3Dモデリングやリアルタイムコスト見積もりを提供するプラットフォームです。
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressioは、建設管理のためのソフトウェアで、プロジェクトの財務管理、タスク実行、文書管理、チームとのコラボレーションを円滑にします。
Buildern
buildern.com
Buildernは、住宅及び商業建設プロジェクト管理のための総合ソフトウェアで、管理業務を効率化します。
Clear Estimates
clearestimates.com
Clear Estimatesは、建設請負業者向けの見積もりソフトウェアで、顧客や材料の管理、提案書の作成が可能です。
Buildxact
buildxact.com
Buildxactは、建設業者向けの見積もりとプロジェクト管理ソフトウェアで、効率的な作業フローを支援します。
WERX
werxapp.com
WERXは、建設プロジェクトの管理を簡素化し、予算やコスト見積もりの作成・追跡を行うアプリです。QuickBooks Onlineと統合されています。
Handoff
handoff.ai
Handoffは、住宅リフォーム業者向けのAI見積もりソフトで、正確な見積もり作成、提案書の送信、デジタル請求書の管理を支援します。
Countfire
countfire.com
Countfireは、電気工事の見積もりを自動化し、正確さと効率を向上させるソフトウェアです。
Projul
projul.com
Projulは建設管理ソフトで、プロジェクト、顧客、請求書を一元管理し、業務を効率化するツールです。
BidLight
bidlight.com
BidLightは、建築家や設計者が3Dデザインの労働、設備、材料コストを見積もり、クライアントと共有できるウェブベースのビューワーです。
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocketは、サービス契約ビジネスを効率化し、見積もりから請求までの管理をサポートするアプリです。
Robaws
robaws.com
Robawsは、建設業向けのクラウドERPアプリで、プロジェクト管理、労働力管理、在庫管理を簡単に行えます。
247PRO
247pro.com
247PROは、請負業者やリモデリング企業向けの見積もり・プロジェクト管理ソフトウェアで、提案書作成や資材リスト生成をサポートします。
Buildee
gobuildee.com
Buildeeは、PDF青写真から建設プロジェクトに必要な材料を迅速に測定・カウントするための建設積算ソフトウェアです。
canibuild
canibuild.com
canibuildアプリは、建設プロジェクトを評価・管理し、情報に基づく意思決定を支援するツールを提供します。
LiveCosts
livecosts.com
LiveCostsは、建設プロジェクトのコスト管理を自動化し、リアルタイムでの财務データの追跡と管理を可能にするソフトウェアです。
Bitumio
bitumio.com
Bitumioは、アスファルト契約業者向けの見積もり、スケジュール管理、顧客管理のための専門アプリです。
ConWize
conwize.io
ConWizeは、入札管理と見積もりを効率化するクラウドベースのソフトウェアで、コスト見積もりの精度を向上させます。
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