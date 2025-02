クラウドファイルセキュリティソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - トーゴ

BetterCloud

BetterCloud は、市場をリードする SaaS 管理プラットフォームであり、IT チームが SaaS 管理作業の最大 78% を削減できるようになります。 BetterCloud は、マルチ SaaS 環境におけるオンボーディング、オフボーディング、ライフサイクル途中の変更、SaaS アプリケーションのアクセスと資格、セキュリティ ポリシーを自動化します。ユーザーのライフサイクル プロセスや日常業務などの重要な作業を合理化および自動化することで、BetterCloud の数千の顧客は業務効率と従業員の生産性の向上を享受しています。 SaaS 運用運動の先駆者として 10 年以上の経験を持つ BetterCloud は、現在、SaaSOps 専門家の世界最大のコミュニティにサービスを提供しています。業界をリードする SaaSOps イベントである Altitude の主催者であり、このカテゴリの決定的な市場調査である年次 SaaSOps レポートの発行者である BetterCloud は、SaaS の市場リーダーとして顧客 (G2) および大手アナリスト企業 (Gartner および Forrester) に認められています。運用管理。 マルチ SaaS 環境を管理する IT チーム向けに、BetterCloud はオンボーディング、オフボーディング、ライフサイクル途中の変更、SaaS アプリケーションのアクセスと資格、セキュリティ ポリシーを自動化します。 手動介入やカスタム スクリプトを必要とする ID およびアクセス管理ソリューション、または手動で処理するチケットを生成する IT サービス デスク ソリューションとは異なり、BetterCloud のきめ細かく強力な自動化と無制限のカスタマイズ可能なワークフローは、IAM とヘルプ デスクの自動化を補完し、コストを削減することで IT 効率を向上させます。 SaaS 管理作業の 78% に相当します。 IT チームが、組織内での参加、退社、または移動を対象としたアプリケーション、ファイル、フォルダー、およびグループへのアクセスをスクリプト化または手動で管理している場合、BetterCloud で自動化できる問題に、惜しみない人材とリソースを投入していることになります。 ニューヨーク市に本社を置き、ジョージア州アトランタに製品およびエンジニアリング オフィスを置き、全米にイノベーション ハブと遠隔人材を配置している BetterCloud は、特に Vista Equity Partners、Warburg Pincus、ベインキャピタル、アクセル。