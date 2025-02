カレンダーソフト - 最も人気のあるアプリ - トケラウ

BeforeSunset AI

BeforeSunset AI は、チームや多忙な専門家による毎日の計画と時間管理を支援するために設計された Web ベースの AI デイリー プランナーです。仕組み: BeforeSunset AI プランナーと To Do ソフトウェアを使用すると、昨日の成果や未完了のタスクを確認して、カレンダーと To Do リストを通じて 1 日の計画を立てることができます。各タスクの時間を追跡し、一度に 1 つのタスクに集中することで、1 日を通してスケジュールを守ることができます。また、各タスクに必要な時間を見積もることで、作業が計画どおりに進んでいることを確認し、必要に応じて調整することができます。 BeforeSunset AI が提供する分析で 1 日を締めくくり、進捗状況を確認して反映します。機能: AI に一日の計画を立ててもらいましょう: BeforeSunset AI は、カレンダーと To Do リストを同期することで、心配することなく完璧なスケジュールを作成します。 AI が完璧なスケジュールに合わせて To Do リストを最適化します。AI アシスタントがサブタスクを作成し、To Do を実行可能なタスクに変えます。ルーチンに最適な計画を立てる: 効果的な毎日の計画を立てるには、タスクは何なのか、それにどれくらいの時間がかかるのか、どのくらいの時間が使えるのかを自問してください。 BeforeSunset はすべてのステップに役立ちます。タグによって目標を設定する: タグを使用すると、AI 支援を通じて毎日の計画を強化し、分析を使用して進捗状況を追跡し、目標を効果的に設定して ToDo を分類できます。毎週の分析: 毎週の成果を俯瞰して、さらに大きな成功に向けて計画を立てます。ブックマーク: お気に入りのタスクやメモにす​​ぐに簡単にアクセスできます。 ToDo を 1 つのワークスペースで作業: チームメイトはあなたの食料品リストやプライベートな事柄について知ることはありません。 To Do をドラッグ アンド ドロップすることで、仕事/チームの To Do を分離できます。チーム フィードとのつながりを保つ: 必要に応じて進捗状況を共有したり、チームからのリアルタイムの更新情報を確認したりできます。チームメイトの気分や好きなもの、嫌いなものについて知ることもできます。チームメイトと知り合う: 緊張をほぐしたいが、その方法がわからない?相手の情報を確認し、何が好きか、何が嫌いなのかを確認するだけで、相手のことをより深く知ることができます。誕生日を見逃すことはありません。私たちを信頼してください。気まずい雰囲気にならずに最初の会話を始めるための基本がわかります。場所を設定する: 分析ページで、職場が毎日の計画とパフォーマンスにどのような影響を与えるかを確認します。気分を設定してそれについて書く: チームメイトに尋ねることなく、チームメイトの気分について学びます。必要に応じて確認してください。各エリアにタグを設定: タグを設定して、各チーム メンバーが何に取り組んでいるのか、または同じエリアで親友と作業できるかどうかを把握できるようになりました。