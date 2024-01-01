Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software - 最も人気のあるアプリ

Building design and Building Information Modeling (BIM) software encompasses computer-aided design (CAD) tools widely used in the architecture and construction sectors. These products often feature specialized tools and libraries for architectural design and construction, including mechanical, electrical, and plumbing (MEP) systems, as well as BIM. BIM software facilitates a model-based approach for designing and managing buildings and infrastructure, offering a digital representation of a facility's functional properties beyond traditional construction drawings. While some products in this category serve broader CAD purposes, their rankings here are based solely on their application in building design.
新しいアプリを提案
SketchUp
sketchup.com
SketchUp は、建築、インテリア デザイン、造園、土木工学、機械工学、映画やビデオ ゲームのデザインなど、幅広い描画アプリケーションに使用できる 3D モデリング コンピューター プログラムです。 Web ベースのアプリケーションである SketchUp Free、フリーウェア バージョンの SketchUp Make、追加機能を備えた有料バージョンの SketchUp Pro として利用できます。SketchUp は、地図測量およびナビゲーション機器の会社である Trimble Inc. が所有しています。無料のモデル アセンブリ (窓、ドア、自動車など) のオンライン ライブラリであ...
AutoCAD Web
autodesk.com
AutoCAD。どこでも。 AutoCAD Web アプリを使用すると、いつでも CAD 図面にすばやくアクセスできます。 AutoCAD は、商用のコンピュータ支援設計および製図ソフトウェア アプリケーションです。 Autodesk によって開発および販売された AutoCAD は、グラフィックス コントローラを内蔵したマイクロコンピュータ上で実行されるデスクトップ アプリとして 1982 年 12 月に初めてリリースされました。
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Vectorworks Cloud Services は、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターから 3 つの方法で Vectorworks ファイルにアクセスできる唯一のプログラムです。
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS は、データの作成、シミュレーション、パブリッシュ、管理を可能にする完全な 3D ソフトウェア ツールを提供します。 SOLIDWORKS 製品は学習と使用が簡単で、製品のより適切な設計に役立ちます。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens は、現場でホログラフィック データを正確に位置合わせすることにより、プロジェクト調整に複合現実を利用し、作業員が物理環境のコンテキストに重ねてモデルを確認できるようにします。
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrude is a web-based 3D modeling software (BIM) for Architects and Designers. Designers use Snaptrude to create better buildings faster with the help of data and automation. Unlike other design tools, Snaptrude allows for multiplayer collaboration enabling project teams to design together.
Imerso
imerso.com
Imerso AI analyses construction quality and progress directly against your building plans, so your teams can build faster with less risk.
Hypar
hypar.io
Hypar は、世界初のクラウドベースのジェネレーティブ デザイン プラットフォームです。 Hypar は、プロジェクト実現のあらゆる段階をサポートすることで、より良い建物を実現し、チームがより適切な意思決定をより迅速に行えるよう、世界の建築に関する専門知識を提供します。
StreamBIM
streambim.com
Streambim Basic は建設プロジェクトの効率を向上させますが、さらに多くの機能を利用できます。
Fohlio
fohlio.com
Fohlio は、強力かつ直感的で使いやすい FF&E 仕様、データ管理、および調達ソフトウェアです。予算、仕様、購入、在庫、製品データ管理プロセスをエンドツーエンドで管理します。
TestFit
testfit.io
TestFit は、敷地の可能性を最大限に高め、適切な取引をより迅速に実行したいと考えている開発者、建築家、請負業者向けに、敷地計画を簡単に行うことができる不動産実現可能性プラットフォームです。 TestFit は、パラメトリック入力に基づいてコンセプトの反復を迅速に生成することにより、駐車台数のカウント、反復の草案作成、コスト収益率の計算などの面倒なタスクを処理します。当社の AI コンフィギュレーターは、設計、施工性、コストに関するリアルタイムの洞察により、あらゆるサイトに最適な設計ソリューションを最適化するため、サイト計画にかかる時間を節約し、取引獲得のリスクを軽減し、すべてのサイトの可...
cmBuilder.io
cmbuilder.io
新しい業界標準の建設現場物流プラットフォーム cmBuilder は、迅速かつ簡単なクラウドベースのワークフロー、強力なシーケンス シミュレーション機能、比類のないリアルタイム コラボレーションにより、4D 建設現場物流を民主化します。
Higharc
higharc.com
Higharc は 2018 年に設立され、ノースカロライナ州ダーラムに拠点を置いています。 Higharc は、住宅設計、販売、建築プロセスの変革に重点を置いた住宅建築テクノロジー企業です。同社は、米国、南米、ヨーロッパで建築、建設、ソフトウェア開発の専門家からなる多様なチームを雇用しており、全員が協力して住宅建設プロセスの最新化に取り組んでいます。 Higharc は住宅建設業者と提携して、3D モデリングとジェネレーティブ デザインを利用した包括的な住宅設計プラットフォーム、リアルタイムのコスト見積もり、住宅購入者向けの没入型オンライン販売体験を提供しています。ユーザーフレンドリーなイン...
Revizto
revizto.com
Revizto は、コラボレーションと BIM プロジェクトの調整に重点を置いた、建築、エンジニアリング、建設向けのリアルタイムの問題追跡ソフトウェアです。 Revizto は BIM インテリジェンスを使用し、プロジェクト チーム全体がすぐにアクセスして実行できるようにします。
IrisVR Prospect
irisvr.com
The Wild の一部である IrisVR は、仮想現実における没入型のデザイン レビューとコラボレーションの大手ブランドです。 IrisVR の主力製品である Prospect は、3D モデルを調整し、設計および建設プロセスを実装する BIM および VDC チーム、設計会社、エンジニアによって使用されています。 IrisVR は Revit、Rhino、Navisworks、SketchUp、その他の 3D ツールとすぐに統合できるため、没入型の VR エクスペリエンスを即座に作成して、クライアントにプレゼンテーションを行ったり、チームとより効率的に作業したりできます。 IrisVR ...