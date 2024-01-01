Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software - 最も人気のあるアプリ

TestFit

testfit.io

TestFit は、敷地の可能性を最大限に高め、適切な取引をより迅速に実行したいと考えている開発者、建築家、請負業者向けに、敷地計画を簡単に行うことができる不動産実現可能性プラットフォームです。 TestFit は、パラメトリック入力に基づいてコンセプトの反復を迅速に生成することにより、駐車台数のカウント、反復の草案作成、コスト収益率の計算などの面倒なタスクを処理します。当社の AI コンフィギュレーターは、設計、施工性、コストに関するリアルタイムの洞察により、あらゆるサイトに最適な設計ソリューションを最適化するため、サイト計画にかかる時間を節約し、取引獲得のリスクを軽減し、すべてのサイトの可...