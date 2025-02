Diigo

diigo.com

Diigo は、サインアップしたユーザーが Web ページをブックマークしたりタグ付けしたりできるソーシャル ブックマーク Web サイトです。さらに、ユーザーは Web ページの任意の部分を強調表示したり、特定の強調表示またはページ全体に付箋を添付したりすることができます。これらの注釈は非公開にしておくことも、Diigo 内のグループと共有することも、特別なリンクを介して他の人に転送することもできます。 「Diigo」という名前は、「Digest of Internet Information, Groups and Other things」の頭字語です。プレミアム アカウント所有者は、ブックマークのキャッシュされたコピーの全文検索を実行できます。全文検索では、ページの URL、タグ、注釈も検索されます。これは、プレミアム アカウント所有者が、ブックマークするページのテキストに既に表示されているタグを省略することを選択できることを意味します (ただし、画像内のテキストは検索できません)。 Diigo の発売には、感動しない人から熱狂的な人までさまざまな反応がありました。 Diigo ベータ版は、2006 年に CNET によってトップ 10 の調査ツールの 1 つとしてリストされました。 Web サイトの外では、Diigo のグラフィカル ユーザー インターフェイスには、さまざまな検索機能を備えたオプションのブックマークレット、またはカスタマイズ可能なツールバーが含まれています。ハイライトは、コンテンツが選択されたときに自動的に表示されるか、コンテキスト メニューに埋め込まれるメニューによって有効になります。 2009 年 3 月、Diigo はウェブクリッピング サービスの Furl を Looksmart から非公開の価格で買収しました。このサイトには Chrome ウェブストアで入手できる拡張機能もあります。2012 年 10 月 25 日、diigo.com ドメインがハイジャックされました。未知の攻撃者が、DNS ゾーン DIIGO.COM の権威ネームサーバー レコード (「NS レコード」) を変更し、一時的に AFRAID.ORG のネームサーバーに制御を与え、トラフィックが誤った方向に送信される原因となりました。Diigo 用のモバイル アプリは、iOS、Android、および Windows で利用できます。電話7。