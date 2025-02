課金ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - シント・マールテン

Bill.com

Bill.com は、中小企業向けのバックオフィス財務業務を自動化するクラウドベースのソフトウェアのプロバイダーです。 Bill.com プラットフォームは、企業とサプライヤーおよび顧客を結び付け、現金の出入りを管理できるようにします。競合他社としては、Tipalti や YayPay などが挙げられます。 Bill.com は、米国最大の金融機関、米国会計事務所上位 100 社の 70% 以上、Oracle NetSuite、Sage Intacct.、QuickBooks、Xero などの主要な会計ソフトウェア パッケージと提携しており、公認会計士向けのデジタル決済ソリューションの推奨プロバイダーです。 com は、米国公認会計士協会 (AICPA) のテクノロジー子会社です。ホワイトラベルのエンドツーエンドの支払い自動化プラットフォームである Bill.com Connect は、次のように金融機関に提供されています。シングル サインオンのオンライン ビジネス バンキング エコシステムの一部です。現在の顧客には、JPMorgan Chase Commercial Bank、Wells Fargo、Commerce Bank、First National Bank of Omaha が含まれます。 Bank of America と PNC も、決済テクノロジー製品の一部として Bill.com を使用しています。 2019年現在、同社はカリフォルニア州サンノゼとテキサス州ヒューストンにオフィスを構えています。