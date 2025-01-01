入札管理ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ

適切なソフトウェアとサービスを見つけてください。
WebCatalog Desktop を使えば、ウェブサイトをデスクトップアプリに変換できます。アプリとアカウントを一括管理できるオールインワンツールです。複数のアカウントを切り替え、ワークフローごとにアプリを整理し、Mac と Windows 用に厳選されたアプリカタログにアクセスしましょう。
入札管理ソフトウェアは、建設プロジェクトの提案書の作成と提出のプロセスを自動化および簡素化します。これにより、下請け業者は、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、正確で専門的な入札見積りを生成できます。請負業者やプロジェクト マネージャーにとって、プロジェクトの可視性が強化され、説明責任が向上します。これらのソリューションは、多くの場合、建設見積りおよび数量拾いソフトウェアと統合または補完されます。
新しいアプリを提案
Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrendは住宅建設プロジェクトを管理するソフトウェアで、請負業者がプロジェクト、財務、顧客関係を効率的に管理できるようにします。
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbusは、屋根業界向けのCRMおよびプロジェクト管理ツールで、業務運営を効率化するクラウドベースのアプリです。
Procore
procore.com
Procoreは、建設プロジェクトの管理を行うソフトウェアで、計画からクローズアウトまでのプロセスを支援します。
JobTread
jobtread.com
JobTreadは、建設プロジェクトの管理を簡素化し、スケジュールやタスクをリアルタイムで管理できるソフトウェアです。
Knowify
knowify.com
Knowifyは、商業請負業者や住宅リモデラー向けの建設管理プラットフォームで、プロジェクトと契約の管理を効率化します。
PlanHub
planhub.com
PlanHubは、ゼネコンと下請業者向けのプロジェクト管理および入札システムです。プロジェクトの発見、入札管理、ドキュメント整理が行えます。
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnectedは、建設業界の入札プロセスを効率化するためのWebベースの管理ソフトウェアです。
CoConstruct
coconstruct.com
CoConstructは、建設業界向けの包括的な管理ソフトウェアで、プロジェクト管理、CRM、会計機能を統合し、効率的な運用をサポートします。
Estimator360
estimator360.com
Estimator360は、現場からクラウドで建設の見積もりと管理を行うソフトウェアです。無限の見積もりとプロジェクトをサポートします。
Buildern
buildern.com
Buildernは、住宅及び商業建設プロジェクト管理のための総合ソフトウェアで、管理業務を効率化します。
Clear Estimates
clearestimates.com
Clear Estimatesは、建設請負業者向けの見積もりソフトウェアで、顧客や材料の管理、提案書の作成が可能です。
Buildxact
buildxact.com
Buildxactは、建設業者向けの見積もりとプロジェクト管理ソフトウェアで、効率的な作業フローを支援します。
SubcontractorHub
subcontractorhub.com
SubContractorHubは、下請業者の管理を効率化するプラットフォームで、情報管理、進捗追踪、コミュニケーションをサポートします。
Northspyre
northspyre.com
Northspyreは、不動産開発チームがデータに基づく意思決定を行い、プロジェクト管理を効率化するクラウドプラットフォームです。
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocketは、サービス契約ビジネスを効率化し、見積もりから請求までの管理をサポートするアプリです。
RedTeam
redteam.com
RedTeamは、建設管理ソフトウェアで、品質の高いプロジェクトを安全かつ期限内に完了するためのツールを提供します。
ContractComplete
contractcomplete.com
ContractCompleteは、建設入札管理ソフトで、契約ワークフローのサポートや請求書管理を提供します。入札や契約編集が簡単に行えます。
RhinoDox
rhinodox.com
RhinoDoxは、建設の下請け業者向けのクラウド基盤の入札管理プラットフォームです。入札の作成、管理、追跡を効率化します。
Ganarpro
ganarpro.com
Ganarproは、下請け業者向けの建設入札プラットフォームです。提案の提出を簡素化し、契約獲得を支援します。
Thunderbolt Pipeline
thunderboltinnovation.com
Thunderbolt Pipelineは、AIと機械学習を活用してリスクを軽減し、建設前チームが競争力を持って入札できるようにするプラットフォームです。
ConWize
conwize.io
ConWizeは、入札管理と見積もりを効率化するクラウドベースのソフトウェアで、コスト見積もりの精度を向上させます。
Downtobid
downtobid.com
Downtobidは一般請負業者向けのAI入札招待プラットフォームで、図面から入札パッケージを検出し、地域の下請け業者と自動的にフォローアップします。
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