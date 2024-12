拡張現実 (AR) トレーニング シミュレーター ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - マレーシア

Help Lightning

helplightning.com

Help Lightning のリモート アシスタンス ソフトウェアはビデオ コラボレーション サービスを提供し、企業の専門家が世界中のどこにいても、支援を必要とする人たちと事実上連携して作業できるようにします。同社のクラウドベースのソリューションは、2 つのビデオ ストリームの結合や 3D 注釈の使用などの拡張現実機能を適用して、リアルタイム コミュニケーションを改善し、困難な問題を解決します。 Help Lightning は、複雑な機器や製品の設置、検査、トレーニング、サービス、修理に使用されます。 Help Lightning を使用すると、初回修理率の向上、トラックロールの減少、労働...