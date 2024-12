最も人気 最近の追加 AR WYSIWYG エディター ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - オランダ

拡張現実 (AR) What You See Is What You Get (WYSIWYG) エディターを使用すると、コーディングの専門知識が最小限またはまったくないユーザーでも、AR エクスペリエンスを簡単に作成できます。 AR WYSIWYG エディターは、直感的なドラッグ アンド ドロップ機能を備えており、AR 開発者がターゲット イメージと呼ばれる 3D オブジェクトをインポートし、それらを事前に設計されたシーンにシームレスに統合するのを容易にします。これらのターゲット画像は、カメラの視点によって検出および追跡可能であり、HTML コンテンツとオーバーレイできる必要があります。さらに、AR WYSIWYG エディターはこれらのターゲット画像を安全に保存し、ユーザーが必要に応じてそれらを再参照して変更できる柔軟性を提供します。これらのツールは、従来の複雑なコーディング要件なしで AR モバイル アプリケーションを作成することに興味がある個人にとって特に有利です。