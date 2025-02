APIマーケットプレイス - 最も人気のあるアプリ - セントヘレナ

IFTTT

If This then That (IFTTT とも呼ばれます) は、アプレットと呼ばれる単純な条件ステートメントのチェーンを作成するフリーウェアの Web ベースのサービスです。 アプレットは、Gmail、Facebook、Telegram、Instagram、Pinterest などの他の Web サービス内で発生する変更によってトリガーされます。たとえば、ユーザーがハッシュタグを使用してツイートしたり、写真をコピーしたりすると、アプレットは電子メール メッセージを送信することがあります。誰かが写真内のユーザーにタグを付けた場合、Facebook はユーザーのアーカイブに送信されます。このサービスは、Web ベースのアプリケーションに加えて、iOS および Android 上でも実行されます。 2015 年 2 月、IFTTT は元のアプリケーションの名前を IF に変更し、ユーザーがショートカット アプリケーションやアクションを作成できる Do という新しいアプリ スイートをリリースしました。 2015 年の時点で、IFTTT ユーザーは毎日約 2,000 万のレシピを作成しました。その後、Do スイートのアプリのすべての機能が、再設計された IFTTT アプリに統合されました。