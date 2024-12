APIマーケットプレイス - 最も人気のあるアプリ - ニューカレドニア

IFTTT

ifttt.com

If This then That (IFTTT とも呼ばれます) は、アプレットと呼ばれる単純な条件ステートメントのチェーンを作成するフリーウェアの Web ベースのサービスです。 アプレットは、Gmail、Facebook、Telegram、Instagram、Pinterest などの他の Web サービス内で発生する変更によってトリガーされます。たとえば、ユーザーがハッシュタグを使用してツイートしたり、写真をコピーしたりすると、アプレットは電子メール メッセージを送信することがあります。誰かが写真内のユーザーにタグを付けた場合、Facebook はユーザーのアーカイブに送信されます。...