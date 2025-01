アニメーション ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - カタール

Vyond

vyond.com

専門家の努力なしで結果が得られます。魅力的なビデオを数秒で作成します。 Vyond は、脚本作成から完成したビデオに至るまで、ビデオ制作スタジオのパワーをすぐに利用できる、AI を活用したビデオ作成プラットフォームです。業界初の AI を活用した生成スクリプトおよびビデオ クリエーターである Vyond Go を使用すると、単純なテキスト プロンプトから大まかなビデオを瞬時に作成できます。次に、強力なドラッグ アンド ドロップ ビデオ クリエーターである Vyond Studio を使用して、これらのビデオを編集したり、何千もの既製のキャラクター、テンプレート、背景を利用してオリジナルのビデオを作成したりできます。 Vyond は、より良いコミュニケーションを支援するために構築されています。ビジネスコミュニケーションをレベルアップするプロフェッショナルなビデオを簡単かつ効率的に作成できます。あらゆる業界や職種に関連する魅力的なビデオで、今日の注意を逸らした関係者の注意を引きつけます。お客様のデータは、ISO 27001 認証 (すべての場所とユースケースに対応) を取得し、GDPR および CCPA に準拠したエンタープライズ向けに構築されたプラットフォーム内で安全に保護されますので、ご安心ください。 Vyond Go: AI を活用したスクリプトおよびビデオ クリエーター Vyond Go を使用して、ビデオ作成を簡単から瞬時に実現します。プロンプトを入力するか、既存のコンテンツをドロップしてスクリプトを即座に作成し、Vyond が数秒でビデオを作成するのを見てください。シンプルなテキストベースのエディターを使用してビデオをすばやく磨き上げ、ビデオをそのままデプロイするか、Vyond Studio に取り込んで微調整します。 Vyond Studio: 強力なドラッグ アンド ドロップ ビデオ クリエーター 強力なドラッグ アンド ドロップのタイムライン ベースのビデオ クリエーターを使用して、完全なビデオ作成および編集機能を入手します。数百の既製のテンプレート、40,000 以上の小道具、および完全な機能を備えたキャラクター クリエーターにより、あらゆる業界やユースケースに必要な正確なビデオを構築するための詳細と関連性が提供されます。