AI動画生成ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - セントヘレナ

SpiritMe

spiritme.tech

Spirit Me は、デジタル アバターを使用したビデオを即座に作成できるツールです。 Spirit Me はテキスト読み上げ技術を使用して、リアルなビジュアル、音声、表現を備えたビデオを生成します。 このツールはシンプルかつ手頃な価格になるように設計されており、3 分間のビデオと 2 つのストック アバターを含む無料プランと、1 つのカスタム アバターを月額 69 ドルまたは年額 499 ドルで購入できるサブスクリプション プランを提供しています。 さらに、Spirit Me は、個人のニーズに合わせてさまざまな支払いオプションとアバターを備えたプリペイド プランを提供します。このツールは、デジタル インフルエンサーになり、パーソナライズされたビデオ広告を作成し、視聴者を魅了したいと考えている人に最適です。 Spirit Me は、チャットボットの統合と、無限の量のデジタル アバター コンテンツを生成する機能も提供します。ユーザーは電子メール リストに参加して、ニュースや特典に関する最新情報を入手できます。 全体として、Spirit Me は、デジタル アバター ビデオを作成するための、使いやすく手頃な価格のプラットフォームを提供します。