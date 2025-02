401(k) ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - セントヘレナ

Betterment

401(k) の管理は困難です。だからこそ、Betterment at Work により、雇用主は高品質の 401(k) を簡単に提供できるようになります。継続的な管理サポートと投資管理、カスタマイズされた計画設計、合理化された給与計算の統合に至るまで、重労働は当社が行いますので、お客様はその必要がありません。 Betterment at Work のカスタマイズ可能なポートフォリオ、パーソナライズされた財務ガイダンス、外部口座へのリンク機能、およびさまざまな補完的な資産形成、貯蓄、投資ツールをすべて利用できる、使いやすく強力な投資および退職貯蓄ソリューションへの従業員のアクセスを提供します。モバイルアプリを通じて。 Betterment at Work を使用すると、学生ローンの支払いに 401(k) マッチを提供するなどの新機能や、学生ローン管理、529 教育貯蓄、1 対 1 の財務コーチングなどの追加の財務特典を利用して、401(k) を強化することもできます。利点*。 401(k) とファイナンシャル ウェルネスの福利厚生、利用可能な教育とツールを現代的に組み合わせた Betterment at Work は、財務目標を達成するために必要な福利厚生を提供しながら、幸せな従業員を引きつけて維持するのに役立ちます。 *Betterment at Work (「SLM」) による学生ローン管理は、Spinwheel と提携して提供されます。 529 のアカウントとそのプランは、Betterment 社外のプログラム管理者とマネージャーによって保持および管理されています。 SLM、529s、および財務コーチング サービスは、プロ プランまたはフラッグシップ プランの Betterment 401(k) とのバンドル製品の一部としてのみ利用できます。プロ プランでの使用には追加料金が適用されますが、エッセンシャル プランでは利用できないサービスです。