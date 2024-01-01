代替案 - Storenvy
Salesforce
salesforce.com
セールスフォース・ドットコム株式会社は、カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置くアメリカのクラウドベースのソフトウェア会社です。同社は (CRM) 顧客関係管理サービスを提供し、顧客サービス、マーケティング オートメーション、分析、アプリケーション開発に重点を置いた補完的なエンタープライズ アプリケーション スイートも販売しています。 2020 年、フォーチュン誌は従業員の満足度調査に基づいて、Salesforce を「働きがいのある企業トップ 100 のリスト」で 6 位にランク付けしました。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp は、アメリカのマーケティング オートメーション プラットフォームおよび電子メール マーケティング サービスです。このプラットフォームは、その運営者である Rocket Science Group の商号です。Rocket Science Group は、2001 年に Ben Chestnut と Mark Armstrong によって設立され、後に Dan Kurzius が加わりました。 「最も人気のある電子カード キャラクターにちなんで名付けられた Mailchimp は 2001 年に開始され、数年間はサイド プロジェクトとして継続され、月に数千ドルを稼ぎました。」...
Square
squareup.com
Square, Inc. は、カリフォルニア州サンフランシスコに本拠を置くアメリカの金融サービス、マーチャント サービス アグリゲーター、およびモバイル決済会社です。同社はソフトウェアおよびハードウェアの決済製品を販売しており、中小企業向けサービスにも拡大しています。同社は 2009 年にジャック ドーシー氏とジム マッケルベイ氏によって設立され、2010 年に最初のアプリとサービスを開始しました。2015 年 11 月からニューヨーク証券取引所に上場企業としてティッカー シンボル SQ で取引されています。
Odoo
odoo.com
Odoo は、CRM、電子商取引、請求、会計、製造、倉庫、プロジェクト管理、在庫管理を含むビジネス管理ソフトウェアです。コミュニティ バージョンは、GNU LGPLv3 に基づいてライセンス供与されたリブレ ソフトウェアです。追加の機能とサービスを備えた独自の「エンタープライズ」バージョンもあります。フレームワークとコア ERP モジュールのソース コードは、ベルギーに本拠を置く Odoo S.A. によってキュレーションされています。
Ecwid
ecwid.com
Ecwid Ecommerce ショッピング カートは速くて使いやすいです! WordPress、Drupal、Facebook などの無料オンライン ストアをセットアップしましょう。 Ecwid でオンライン販売を始めましょう。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. は、マサチューセッツ州ウォルサムに本社を置き、コロラド州ラブランドにもオフィスを構えるオンライン マーケティング会社です。そしてニューヨーク、ニューヨーク。 同社は 1995 年に設立され、その後 2015 年にエンデュランス インターナショナルに売却されました。
Big Cartel
bigcartel.com
ユニークなオンライン ストアを構築し、作品を販売し、クリエイティブなビジネスを運営しましょう。衣料品デザイナー、バンド、ジュエリーメーカー、工芸家、その他のアーティストに最適です。
OpenCart
opencart.com
無料のショッピングカートシステム。 OpenCart は、オープンソースの PHP ベースのオンライン電子商取引ソリューションです。
Marketing 360
marketing360.com
中小企業向けの #1 マーケティング プラットフォーム® でブランド® を強化しましょう。
Shift4Shop
shift4shop.com
eコマースソフトウェアとは何ですか?オンライン ビジネスを構築し、成功する Web サイトを立ち上げるために適切な e コマース ソフトウェアを選択する方法
PrestaShop
prestashop.com
e コマース Web サイトを立ち上げ、オンライン ストアをカスタマイズし、PrestaShop e コマース プラットフォームで製品の販売を開始します。
SamCart
samcart.com
オンライン販売を始める簡単な方法。 デジタル製品を販売する場合でも、オンライン サービスを販売する場合でも、SamCart は注文の受け付けを開始する最も簡単な方法です。
EasyStore
easystore.co
あらゆる規模のブランドが、EasyStore を使用して店舗およびオンラインでビジネスを成長させています。
Selldone
selldone.com
e コマース プラットフォーム業界の先駆者である Selldone は、その革新的な精神を反映し、活気のあるテクノロジー ハブに本社を置いています。オンライン ビジネスの運営を合理化するという使命を持って設立された Selldone は、その範囲と影響力を急速に拡大してきました。専門家の専任チームと電子商取引イノベーションにおける豊かな歴史を特徴とする同社は、デジタル市場での成功を目指す企業にとって重要なプレーヤーとしての地位を確立しています。 Selldone は革新的な点で際立っています
ShopFactory
shopfactory.com
自分のコンピュータ上に e コマース Web サイトとオンライン ストアを構築します。支払い、注文、顧客、配送、マーケティングをクラウドで管理します。驚くほど強力です。とても使いやすいです。
Olist
olist.com
オンライン販売業務で最高のテクノロジー、ツール、統合を探しているユーザー向けに作成されました。ビジネスを加速し、e コマースで成長します。
Tradift
tradift.com
Tradift is a technology company providing e-commerce solutions for determined businesses. Tradift makes it easy for businesses to accept payments, ship products and manage sales, all within a single platform.
Checkout Page
checkoutpage.co
With Checkout Page, you'll be ready to accept payments on your website in no time. With a beautiful checkout experience that works on any device, for any customer. Sell anything from physical goods to event tickets and from software to digital downloads. Set up a checkout, email confirmations and au...
Cartzy
cartzy.com
Cartzy is an all-in-one eCommerce platform that makes it easy for anyone to start an online business. Created with all the apps you need to start a highly optimized store, right out of the box. Cartzy is trusted by 1000’s of e-commerce marketers and sellers in countries around the world and it is Bu...
UltraCart
ultracart.com
UltraCart is an easily configurable shopping cart solution that offers full web-based administration and can be integrated into any website with a simple link.
Airsquare
airsquare.com
Sell products, tickets and memberships, online and in-store with our fully-featured commerce software, anywhere in the world.
Shoprocket
shoprocket.io
Create your account with Shoprocket and start selling anywhere in 5 minutes. Simply copy & paste our code into your website or blog, or connect your social media accounts and marketplaces. It's also the fastest shopping cart in the world.
Storbie
storbie.com
Storbie is the ecommerce platform for independent retailers. We exist to help small businesses succeed online and we specialise in industry tailored web solutions for pharmacy and veterinary clinics. The Storbie platform is easy to use with no coding knowledge required. We take care of the technical...
ThriveCart
thrivecart.com
ThriveCart is a shopping cart platform enabling businesses to boost revenue withhigh converting cart pages.
Cococart
cococart.co
ビジネスを運営する最も簡単な方法。 注文、支払い、マーケティングなどを 1 か所で管理します。 Cococart は、誰でもオンラインで何かを販売する最も簡単な方法です。販売者は、コードやデザイン、アプリのダウンロードを必要とせずにストアをセットアップできます。世界中の 2 億の企業が依然として WhatsApp や電話を使用して注文を受けていますが、Cococart を使用すれば、学習曲線を必要とせずに Web サイトをセットアップできます。
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ は、ひどいコンバージョン率のため必然的に誕生した唯一のパフォーマンス E コマース プラットフォームです。最後に店舗の売上が 4%、6%、8%、10% 以上に変換されたのはいつですか? Checkout Champ は、革新的なカスタマイズされたチェックアウト、購入前の注文バンプ、インテリジェントなワンクリック アップセル テクノロジーにより、コンバージョン率と平均注文額を向上させます。 Checkout Champ は、チェックアウト ページの完全なカスタマイズと制御、購入前および購入後のワンクリック アップセルを提供することでストアを大幅に強化し、使いやすい ...
HeadQ
headq.io
HeadQ は、顧客が Web サイトから製品を設定し、見積もりを取得し、チェックアウトする際に、スムーズな購入体験を提供します。
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty は、スマートフォンから数分で独自のオンライン ストアを作成および管理できるプラットフォームです
Shopaccino
shopaccino.com
モバイルアプリを備えたユーザーフレンドリーな電子商取引ソフトウェアプラットフォーム。販売者は Web サイトを作成し、B2C と B2B (両方) の顧客に商品を販売できます。 API はすべての主要な支払いゲートウェイおよび配送会社と統合されています。マーケティング ツールの導入: 放棄された注文に対する自動メーラー、顧客を引き付けるための報酬ポイント システム、永続的なカート、顧客の場所に基づく自動通貨など。
ShopWired
shopwired.io
ShopWired は英国を代表する e コマース プラットフォームで、販売者は当社が提供するツールを使用してオンライン ストアを構築、立ち上げ、成長させることができます。 ShopWired を使用すると、販売者は美しい店頭を構築し、複数の販売チャネル (Web、モバイル、ソーシャル メディア、マーケットプレイス、ポップアップ ショップ) で販売できます。当社の強力な管理システムを使用することで、販売者はオンライン ビジネスのあらゆる側面を管理し、強力なレポートにアクセスしてマーケティングと収益性を強化し、成功するビジネスを構築および成長させることができます。 ShopWired は、Ama...