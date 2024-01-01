Smart Assessor

Smart Assessor

WebCatalog Desktopをインストールしていませんか？WebCatalog Desktopをダウンロード

Webアプリを使う

ウェブサイト：smartassessor.co.uk

Mac、Windows、Linux用WebCatalog DesktopにあるSmart Assessorのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Smart Assessor は、卓越した e ポートフォリオ テクノロジーの市場リーダーであり、見習い標準、研修、NVQ、AEB、SQA、商用コースなどの学習過程全体の進捗を追跡します。 Smart Assessor は、フレームワークの資格と基準の両方を備えた「すぐに使える」状態で提供されており、雇用主向けのオーダーメイド コースの設計に簡単に適用できます。 Smart Assessor e-ポートフォリオは、実習生、雇用主、評価者、指導者、トレーナー、品質保証者、マネージャーによって知識、スキル、行動の進歩を追跡し、20% のオフジョブトレーニングを管理し、ゲートウェイ評価を監視して、Ofsted 監査コンプライアンスにより紙のポートフォリオを排除するために使用されます。ダッシュボード。 学習者が評価者、メンター、教師と協力してペーパーレスでコースを完了できる、受賞歴のあるオンライン ポートフォリオ。学習者は自分のスキル、知識、行動を証明することができ、評価者や雇用主によって電子的に審査されます。雇用主の標準は、エンドポイント評価へのゲートウェイを通じて進捗状況を追跡し、フレームワークはユニットの進捗状況を追跡し、タイムリーな完了を保証します。 主な機能には、電子フォーム、デジタル署名、オフライン アプリ、スマート Web 会議室、デジタル証拠ライブラリ、オンライン リソース、学習者中心のアクティビティ、オンライン インタラクティブ学習プラン、雇用主ダッシュボード、ゲートウェイ マネージャー、コース テンプレート、内部品質保証サンプリング プラン、レビューが含まれます。スケジューラー、スキル スキャン、EILP、進捗マップ、その他多くの豊富な機能により、優れた配信を実現します。

ウェブサイト： smartassessor.co.uk

免責事項：WebCatalogはSmart Assessorによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。

こちらもおすすめ

AdaptiveU

AdaptiveU

adaptiveu.io

Simplilearn

Simplilearn

simplilearn.com

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

R Upskill

R Upskill

upskill.researcher.life

Dr Frost Maths

Dr Frost Maths

drfrostmaths.com

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

AcademyOcean

AcademyOcean

academyocean.com

Stanford Online

Stanford Online

online.stanford.edu

Education Galaxy

Education Galaxy

educationgalaxy.com

Learning Studio AI

Learning Studio AI

learningstudioai.com

Skill Course

Skill Course

skillcourse.in

Edumall

Edumall

edumall.vn

見てみる

製品

ダウンロード

サポート

会社

法的事項

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

当社はウェブサイトの提供と改善のためにCookieを使用します。 当社のサイトを使用すると、Cookieに同意したことになります。

プライバシーに関する方針