First Citizens Bank の一部門である Silicon Valley Bank (SVB) は、世界で最も革新的な企業と投資家を擁する銀行です。 SVB は、テクノロジー、ライフ サイエンス、ヘルスケア、プライベート エクイティ、ベンチャー キャピタル、プレミアム ワイン業界の個人および企業にコマーシャル バンキングおよびプライベート バンキングを提供しています。 SVB は米国全土のイノベーションの中心地で活動し、分野に関する深い専門知識、洞察、コネクションを活用してダイナミックなクライアントの固有のニーズに応えます。 SVB の親会社である First Citizens Bancshares, Inc. (NASDAQ: FCNCA) は、資産総額 2,000 億ドルを超える米国トップ 20 の金融機関です。ファースト・シチズンズ・バンク、FDIC メンバー。

ウェブサイト: svb.com

免責事項:WebCatalogはSilicon Valley Bankによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。