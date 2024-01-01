代替案 - Sherpany

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AdvisoryCloud は、諮問委員会を通じて専門家と企業を結び付ける主要なプラットフォームです。当社のオールインワン プラットフォームを使用すると、企業やチームは、世界中の一流の専門家を集めた諮問委員会を採用、構築、運営することができます。あらゆるレベルの専門家が、当社のプラットフォーム上で運営されている諮問委員会にすぐに参加し、履歴書に委員会での仕事を追加し、委員会のメンバーであることから得られる専門的な利点を得ることができます。企業は、当社独自のプラットフォーム上ですべてを 1 か所で簡単に管理できるリモート諮問委員会の洞察と利点を得ることができます。 ‍ 2012 年に設立された ...