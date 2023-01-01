代替案 - SalesHood

SPCE

spce.com

SP_CE は、安全に人々を招待し、コンテンツを共有し、共同作業できるデジタル ルームを提供します。同時に、購入者の購買行動に関する実用的な洞察を得ることができます。通常、当社の顧客には次の 3 つの共通点があります。 1. 販売サイクルが長い 2. 取引を成立させるために複数の連絡先があり、社内と購入者側の両方で調整が必要な多くの関係者。 3. 販売プロセスで共有するコンテンツが豊富。 SP_CE は通常、B2B 企業によってマーケティング、販売、顧客の成功のために使用されます。このプラットフォームを使用すると、次のことが可能になります。 – 組織と他の組織の間にデジタル ルームを作成 – ...