代替案 - Pinata
Netlify
netlify.com
Netlify は、サンフランシスコを拠点とするクラウド コンピューティング会社で、Web アプリケーションと静的 Web サイトのホスティングおよびサーバーレス バックエンド サービスを提供しています。 その機能には、Netlify Edge 全体への Git からの継続的なデプロイメント、同社のグローバル アプリケーション配信ネットワーク インフラストラクチャ、サーバーレス フォーム処理、AWS Lambda 機能のサポート、Let's Encrypt との完全な統合が含まれます。無料プランと有料プランの両方を提供します。Netlify の顧客には、Google、Facebook、Ver...
Vercel
vercel.com
最高のフロントエンド開発者エクスペリエンスと最高のエンドユーザー パフォーマンスを備えた Web プロジェクトをデプロイします。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud は、信頼性が高く安全なクラウド コンピューティング ツールと製品の統合セットを提供し、複数の地域でクラウド インフラストラクチャやデータ センターを構築してビジネスを強化するのに役立ちます。無料でお試しください。
Vodlix
vodlix.com
最速のホワイトラベルビデオストリーミングおよびOTTソリューション。 IPTV および VOD のニーズに最適なクラウドベースの OTT ソリューションを使用して、最高品質のビデオ ストリーミングを体験してください。 Vodlix で究極の視聴体験をお楽しみください。
BunnyCDN
bunny.net
bunny.net はシンプルだが強力なコンテンツ配信プラットフォームで、無料の SSL、Brotli、HTTP/2、100% 従量課金制の料金設定により、わずかなコストで超高速のパフォーマンスを提供します。
StackPath
stackpath.com
StackPath は、テキサス州ダラスに本社を置く米国のエッジ コンピューティング プラットフォーム プロバイダーです。その創設チームは、2013 年に IBM に買収された SoftLayer Technologies の共同設立者でもあるランス・クロスビーによって率いられました。
CDNetworks
cdnetworks.com
2000 年に設立された CDNetworks は、インターネット コンテンツとアプリケーションを配信するためのテクノロジ、ネットワーク インフラストラクチャ、および顧客サービスを提供するフルサービスのコンテンツ配信ネットワーク (CDN) です。同社は、南米、インド、中国などの新興インターネット市場に特に重点を置き、コンテンツ配信サービスの多国籍プロバイダーとしての地位を確立しています。同社のコンテンツ配信ネットワークは、5 大陸にある 1,500 の Point of Presence (PoP) で構成されています。サービスには、CDN、ビデオ アクセラレーション、DDoS 保護、クラウ...
Filestack
filestack.com
Filestack ファイル アップローダーとファイル アップロード API。シンプルなファイル アップローダーと強力な API を使用して、あらゆるファイルをアップロード、変換、アプリに配信できます。
Akamai
akamai.com
Akamai は、メディアおよびソフトウェア配信、およびクラウド セキュリティ ソリューションを提供する大手コンテンツ配信ネットワーク (CDN) サービス プロバイダーです。
Sucuri
sucuri.net
Sucuri は、Daniel B. Cid (OSSEC プロジェクトの創設者) によって 2010 年に設立された会社です。私たちはウェブサイトをクリーンにして保護します。すべての Web サイトを保護することで、安心感を得ることができます。ハッキングを修正し、今後の攻撃を防ぎます。あらゆるサイト向けのクラウドベースのプラットフォーム。
Bytescale
bytescale.com
バイトスケール: 開発者向けの画像、ビデオ、オーディオ API。
ArvanCloud
arvancloud.com
ArvanCloud は、CDN、クラウド DNS、クラウド セキュリティ、クラウド データセンター、クラウド ストレージ、VoD、ライブ ストリーミング、ビデオ広告などの統合クラウド サービスを提供します。
NitroPack
nitropack.io
1 つのプラットフォーム。すべての速度の最適化。自動的に。 コードを 1 行も記述することなく、競合他社を上回るパフォーマンスを実現します。
Imperva
imperva.com
Imperva は、オンプレミスでもクラウドでも、本当に最も重要なもの、つまりデータとアプリケーションを保護することにより、完全なサイバー セキュリティを提供します。
CDN77
cdn77.com
70 Tbps+ CDN で 6 大陸をカバーします。 14 日間の無料トライアルを利用して、コンテンツ配信を加速し、エッジからユーザーにリーチします。
CacheFly
cachefly.com
世界中のどこにいても、より高速なコンテンツ配信で競争に打ち勝ちましょう! CacheFly は、お客様のビジネスに合わせて完全にカスタマイズされた、信頼性の高い CDN ソリューションを提供します。
Chinafy
chinafy.com
Chinafy は、中国でより高速な Web パフォーマンスを実現するために Web サイトを再エンジニアリングおよび再構築する SaaS ベースのプラットフォームです。これは、事実上オンショアでもオフショアでもパフォーマンスを達成できる、現時点で唯一の Web 互換性プラットフォームです。このプラットフォームはウェブサイトにボルトで固定され、中国でウェブサイトを高速、完全、安全にロードできるようにします。オンショア オプションも利用可能です Chinafy のプラットフォームは、ハードウェアを追加したり、コード行を手動で変更したり、新しい URL を追加したりすることなく、中国で配信するあら...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) は、開発者や企業が 3D コンテンツを保存、保護し、組織内外でリアルタイムに共有するための 3D 資産管理プラットフォームです。当社は、3D ファーストのコンテンツ管理システム (CMS) と配信ネットワーク (CDN)、資産圧縮および変換ツール、および開発者や組織が 3D コンテンツをリアルタイムで管理、処理、ストリーミングできるようにするスケーラブルな BaaS インフラストラクチャを提供します。デバイス。当社は、当社のプラットフォームを使用してリアルタイム 3D エクスペリエンス (ヘルスケア、エンターテイメント、小売、ゲーム、マーケティン...
Edgio
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1 秒未満の動的 Web サイトのインフラストラクチャ。フロントエンドの開発、デプロイ、プレビュー、実験、監視、実行 - 1 分で無料でデプロイできます。 以前の Layer0
appfleet
appfleet.com
appfleet is a global edge cloud platform that allows businesses and developers to deploy containers and web applications to multiple locations at the same time. The platform automatically handles the complexity of clustering, deploying and load-balancing the traffic.
Transloadit
transloadit.com
Transloadit is the most advanced file uploading and processing API. It’s run by the same people that made Tus and Uppy. Our workflows allow for processing hundreds of thousands of files in many variations with a single API call. These files can be filtered by type and metadata, then exported to the ...
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net is an all-in-one Managed WordPress Hosting solution. The Rocket.net platform has been designed from the ground up to maximize the performance & security of websites of all sizes.
TwicPics
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TwicPics streamlines your image management and makes all the best practices of responsive web images accessible with just a few lines of code. Easy to integrate, TwicPics performs image optimizations on the fly, according to the browser context. It takes care of pixel-perfect resizing, art direction...
Mlytics
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We envision a more reliable, faster, and safer internet world with options and transparency. Mlytics leverages an intelligent Multi CDN solution to help boosting your website performance globally and prevent downtime. We developed a unique experience delivery platform that provides a single view to ...
ImageEngine
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ImageEngine is a 3-in-1 image CDN. It uses our patented mobile detection software, image optimization, and our global CDN network to deliver images faster than any image compressor or CDN alone and at over an 80% cache hit rate. Plus, ImageEngine actually reduces your CDN bill, so you only pay for w...
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KeyCDN is a simple, fast & reliable Content Delivery Network with 25+ POPs strategicially located around the globe. KeyCDN offers the lowest price at $0.04/GB (every region), pay-as-you-go and many advanced features such as HTTP/2 Support, Free SSL, Instant Purging, a RESTful API, Real-time Analytic...
DataPacket
datapacket.com
DataPacket is a leading global player in the field of dedicated servers, providing state-of-the-art technology for all workloads, an unparalleled network, and an approach centered around their client's needs. DataPacket's stock features over 3000 bare metals with unshared 10–200GE uplinks located in...
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
2003 年に設立された AccuWeb Hosting は、米国ニュージャージー州オールド タッパンに拠点を置くウェブ ホスティング会社で、最も手頃な価格で信頼性の高いウェブ ホスティング ソリューションを世界中の顧客に提供しています。 AccuWeb Hosting は、14 年以上の経験を持つ無借金の非公開企業です。現在、AccuWeb Hosting は 101,025 を超える顧客にサービスを提供しており、その数は増え続けています。 AccuWeb Hosting のオンライン サポート スタッフは、年中無休、24 時間対応しています。便宜上、サポート チケットを発行するか、ライブ ...
Imgix
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