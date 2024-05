Pacific Technology は、デジタル、ハードウェア、スマート ホーム、自動車テクノロジーなどのさまざまな側面に関するニュース、レビュー、ショッピング ガイド、その他のコンテンツを提供するプロフェッショナルな IT ポータルです。 2000 年に設立されたこの Web サイトは、中国で最も初期の IT プロフェッショナル ポータルの 1 つであり、大量の最新テクノロジー情報と詳細なレポートが毎日提供されています。 IT 業界のあらゆる側面をカバーしており、デジタル愛好家やテクノロジー愛好家にとって重要な情報源です。 Webサイトの内容から判断すると、パシフィックテクノロジー社は国内IT分野において一定の影響力と権威を持っていると思われる。

ウェブサイト: pconline.com.cn

免責事項:WebCatalogは太平洋科技によって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。