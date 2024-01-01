代替案 - NitroPack

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echo3D (www.echo3D.com) は、開発者や企業が 3D コンテンツを保存、保護し、組織内外でリアルタイムに共有するための 3D 資産管理プラットフォームです。当社は、3D ファーストのコンテンツ管理システム (CMS) と配信ネットワーク (CDN)、資産圧縮および変換ツール、および開発者や組織が 3D コンテンツをリアルタイムで管理、処理、ストリーミングできるようにするスケーラブルな BaaS インフラストラクチャを提供します。デバイス。当社は、当社のプラットフォームを使用してリアルタイム 3D エクスペリエンス (ヘルスケア、エンターテイメント、小売、ゲーム、マーケティン...