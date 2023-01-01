代替案 - Mtivity
ClickUp
clickup.com
私たちの使命は、世界の生産性を高めることです。これを行うために、タスク、ドキュメント、目標、チャットのすべてを置き換える 1 つのアプリを構築しました。
Wrike
wrike.com
Wrike の作業管理プラットフォームだけが、チームにすべてのタスクとプロジェクトに対する完全な可視性と制御を提供します。プロジェクト管理ソフトウェアは、かつてないほど共同作業が可能です。
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt の無料のガント チャート メーカーを試し、ドラッグ アンド ドロップのスケジュール設定を使用して数分でオンラインでガント チャートを作成します。最高評価で永久無料 - クレジット カードは必要ありません。
Teamwork
teamwork.com
Teamwork のプロジェクト管理ソフトウェア、ヘルプデスク、チャット、ドキュメント管理ソフトウェア、CRM を使用して、連携してうまく機能する効率的なチームを作成します。
GanttPRO
ganttpro.com
✅ 無料でサインアップして、GanttPRO オンライン ガント チャート ソフトウェアでガント チャートを作成します。タスクとスケジュールを数分で計画、作成、管理します。クイック登録。
Hive
hive.com
動きの速いチームのためのナンバーワンの生産性プラットフォーム。プロジェクトを管理し、タスクを追跡し、あらゆる規模のチームと共同作業します。今すぐ 14 日間の無料トライアルを始めてください。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely は、他社向けに進歩的な配信および実験ソフトウェアを作成するアメリカの会社です。 Optimizely プラットフォーム テクノロジーは、A/B テストおよび多変量テスト ツール、Web サイトのパーソナライゼーション、機能切り替え機能を提供します。同社の本社はカリフォルニア州サンフランシスコにあり、オフィスはオランダのアムステルダム、ドイツのケルン、英国のロンドン、オーストラリアのシドニーにあります。 。
Lytho
lytho.com
以前は inMotionNow でした。より良いコンテンツ成果を達成するために、プロジェクトの可視性と制御の向上を必要とするマーケティング チームとデザイン チームのためのワークフロー管理。
Planful
planful.com
Planful は、継続的な計画のためのクラウド FP&A プラットフォームです。 FP&A チームは最前線で、頻繁かつ複雑なビジネスの変化に組織をどう対処していくかを迅速に計画し、分析しています。あなたの専門知識とスキルセットはこのような瞬間のために作られており、私たちはあなたのためにここにいます。
Attribution
attributionapp.com
アトリビューションは、広告にどれだけ費やしたか、どの顧客が広告から来たのか、そして彼らがあなたから何を購入したかを追跡します。
Narrator
narrator.ai
ナレーターのデータ プラットフォームを使用すると、顧客と企業とのあらゆるやり取りを含む顧客 360 度を利用して、誰でも数週間ではなく数分で回答を得ることができます。
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx is a software platform with supporting services for brands to engage their independent retailers with brand-compliant digital marketing, driving better business outcomes by reaching the right consumers via the trusted channel of brands’ local retailers. With Promoboxx, channel managers and...
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition is the first Go-to-Market Ops platform designed to centralize and automate every step of product, feature, and campaign launches. Built by product marketing experts from Rippling and Facebook, it helps cross-functional teams get on the same page and drive more effective launches that transl...
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash is a vertical payments and lending business for the advertising industry. Our signature product, AdCard, the first charge card exclusively for your digital ad spend. - Unlimited free virtual debit and credit cards. - Free spend, budget, and pacing controls. - Unlimited free ad copy and cr...
MarcomCentral
marcom.com
Accelerate sales with tools purpose-built for brand managers, marketers, and sales teams. MarcomCentral, a leader in Brand Management for 20+ years, can transform your business with streamlined file organization and simplified collateral distribution. MarcomGather is our incredibly affordable digita...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow は、収益成長を促進するマーケティング活動を測定、予測、計画することで、B2B マーケティング チームが ROI を向上させるのに役立ちます。
SproutLoud
sproutloud.com
チャネルマーケティングオートメーションを通じて 分散型マーケティングのすべてのニーズに 1 つのプラットフォームで対応
Shape.io
shape.io
PPC 予算管理ソフトウェア スイート。 PPC の支出とパフォーマンスを制御するための強力なソリューション。予算のペースや支出の過不足を心配する必要はもうありません。