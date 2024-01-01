代替案 - Mergado
Helium 10
helium10.com
商品やキーワードの調査から、リスティングの最適化、分析などまで。当社のツールとトレーニングは、販売プロセスのどこにいてもサポートします。
Jungle Scout
junglescout.com
Amazon で販売するためのオールインワン プラットフォーム。
Keepa
keepa.com
Amazonの価格履歴チャート、価格下落アラート、価格監視、日々の下落、ブラウザ拡張機能。
Sellerboard
sellerboard.com
Amazon の販売者向けの正確な利益分析。
Informed Repricer
informed.co
価格の最適化で利益を拡大 - あらゆるタイプの販売者向けの自動価格再設定戦略で競争力を維持し、より多くの収益を上げます。 Informed.co は、オンライン ビジネスが利益を促進し、より多くの Buy Box を獲得できるよう支援する、ナンバーワンの競争力のある価格再設定プラットフォームです。
Webgility
webgility.com
今すぐログインして、オンライン小売業者およびコマース ビジネス向けの主要な会計自動化およびマルチチャネル ソフトウェア プラットフォームにアクセスしてください。
eDesk
edesk.com
eDesk の e コマース カスタマー サービス ソフトウェアは、すべての顧客とのやりとりと注文データを組み合わせて、カスタマー サポート チームが管理しやすいチケットを作成します。今日から始めましょう。
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp: PPC、キーワード、利益のための Amazon オールインワン販売者ツール SellerApp は、販売者がデータ、インテリジェンスの自動化、運用を行えるように構築されています。
Perpetua
perpetua.io
eコマースの成長インフラ。 Perpetua の小売メディア実行およびインテリジェンス ソフトウェアを使用して、Amazon、Walmart、Instacart、その他の市場で利益を上げて成長を拡大する何千もの企業に加わりましょう。
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress は、Amazon と eBay の販売者向けの市場をリードするインテリジェントな価格再設定ソリューションであり、売上と利益率の向上を可能にします。
smartscout
smartscout.com
顧客と Amazon アルゴリズムに好まれるリスティングを作成するために必要なものがすべて揃っています。 AI を使用すると、専門家のように適切なキーワードと適切なメッセージを含むリスティングをわずか数分で作成できます。
SellerLegend
sellerlegend.com
Amazon の販売に強力な Amazon 分析を提供 市場で最も堅牢なアプリを見つける準備をしましょう: Amazon の販売者がビジネスを管理するために必要なすべての財務ツールが 1 か所にまとめられています。 21 日間無料でご乗車いただけます |リスクフリー |トライアル終了前でいつでもキャンセル可能 SellerCentral データを再発見してください … ホーム 続きを読む »
Zetpy
zetpy.com
1 つのコントロール パネルですべてを同期。 製品、在庫、顧客、注文を、Lazada、Shopee、TikTok Shop、Zalora などのトップ e コマース マーケットプレイスや、Shopify、WooCommerce、Magento などのショッピング カートと同期します。
Auctiva
auctiva.com
Auctiva の強力なマルチチャネル e コマース ソフトウェアを使用して、Amazon や eBay でより多くの販売を始めましょう。在庫の同期、注文の処理、複数のマーケットプレイスへの製品の追加を 1 か所で行います。 30 日間は無料で始められます。独自のアイテムやドロップシップの販売を始めましょう。
ConnectBooks
connectbooks.com
ConnectBooks は、Amazon、Wal-Mart、Shopify、eBay で販売する e コマース ビジネスに不可欠な SAAS ツールです。このソフトウェアは電子商取引会計を自動化し、一貫して明確かつ正確なビジネス帳簿を保証し、可能な限り最良のビジネス上の意思決定を推進します。
EX.CO
ex.co
EX.CO は、世界をリードするパブリッシャーファーストのビデオ テクノロジー プラットフォームであり、パブリッシャーが最大の収益を得るためにビデオ戦略を所有できるようにします。
Feedonomics
app.feedonomics.com
当社の No.1 データ フィード最適化および商品フィード管理システム プラットフォームにより、Google ショッピング、Amazon、Facebook など、オンライン ショッピングが行われるあらゆる場所で商品をリストできます。
Teikametrics
teikametrics.com
マーケットプレイスの最適化 – 超人的な知性でビジネスを宣伝しましょう! AI を活用した Flywheel 2.0 でビジネスを接続し、最適化し、成長させましょう。現在、Amazon、Walmart.com などで利用可能です。
Roketfy
roketfy.com
Roketfy - Etsy の売上を急上昇させましょう! 売上を伸ばすために必要なものがすべて 1 つのツールで揃います。強力な機能、持続可能な利益。今すぐ売上を飛躍的に高めましょう！
Sellesta
sellesta.ai
Sellesta.ai は、商品リストのランキングとコンバージョンを最大化することで、Amazon 販売者のビジネスの成長を支援します
NittyGritti
nittygritti.com
NittyGritti は、Amazon のトラフィックを克服する気の利いたインテリジェントな方法です。弊社では、AI を活用した精選されたソリューションを提供して、リスティング ページを深く掘り下げ、コンバージョンの妨げとなっている可能性のある小さな詳細をすべて把握します。読みやすくアクセスしやすいインターフェイスで、185 のパラメーターにわたって評価されたすべての ASIN を確認してください。メモを類似の製品カテゴリと比較して、強化された顧客エクスペリエンスを作成します。業界のベテラン、ニキータ・バルガブ氏とアナンド・シバ氏が率いる私たちは、数十年にわたる経験とAmazonマーケットプ...
3DSellers
3dsellers.com
マーカーの主要な eBay 販売ツールは、3Dsellers eBay 販売マネージャー プラットフォーム上にあります。 eBay の自動化と出品、注文、メッセージなどの一括アクションを使用して、より多くの eBay の販売とフィードバックを取得し、時間を節約します。 Shopify、Etsy、Amazon、その他のマーケットプレイスとも統合されたヘルプデスクと注文マネージャーを使用して、eBay 購入者に迅速な (そして自動の) カスタマー サポートを提供します。
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator は、複数のチャネルおよび市場全体で製品、出品、価格設定、在庫、注文を合理化、自動化し、管理できる柔軟なコマース管理ソリューションです。 StoreAutomator の顧客は、不必要な管理タスクに費やす時間が 50% 削減され、売上が急速に伸び、初年度の収益が増加しました。
ProManage
promanage.biz
MaaS (サービスとしてのマーケティング) プラットフォームである ProManage は、顧客や見込み顧客との関わりを改善し、レビューを増やし、3 つの方法で統合された顧客データベースを作成することで、ブランドとビジネスを導きます Google、Microsoft Bing、Meta、Sulekha などの大企業とのディストリビューション テック パートナーシッププラットフォームを使用すると、単一のインターフェイスですべてのリストを管理できます。ブランド監査、インテリジェントな対応管理を実装し、レビュー生成のベスト プラクティスを採用することにより、評判を構築します。エンゲージメントの増加...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® は、コマース実行 SaaS 製品の世界的リーダーです。当社の Commerce Execution Suite は、ブランド、小売業者、仲介業者、流通業者に、オンラインおよび店舗でより適切な意思決定を行うために必要なインテリジェンスを提供します。 Wiser のプラットフォームは、市場認識や価格管理から棚インテリジェンスや小売業務まで、さまざまなユースケースをサポートしています。 Wiser が世界中の 500 以上のブランドや小売業者から信頼される小売分析プロバイダーであるのはなぜですか?より良いデータ。私たちの使命は、数百万の Web サイトと数万の実店舗...
Ad Badger
adbadger.com
Ad Badger は、キャンペーンを最適化するために必要な唯一の Amazon PPC ソフトウェア ツールです。最新の Amazon 広告トレーニングを受講して、コミュニティで成長してください。
Seller Terminal
sellerterminal.com
Welcome to Seller Terminal, your comprehensive solution for reclaiming lost revenues within the Amazon FBA ecosystem. With a proven track record of success, we've empowered over 1000 sellers, brands, aggregators, and warehouses to regain control of their FBA business. Our Approach: Navigating the co...
SellerLion
sellerlion.com
Get best Review & Feedback Software for Amazon Sellers with India's #1 Amazon Review software From Sellerlion at a competitive price. Buy Amazon Feedback App.
Sellerfox
sellerfox.com
Sellerfox is an all-in-one analysis and optimization tool for Amazon sellers. It simplifies the process of tracking performance metrics for products and keywords, enabling users to discover optimization opportunities and gain competitive advantages. The platform offers a user-friendly interface that...
NeonPanel
neonpanel.com
NeonPanel は、Amazon の出品者向けに特別に設計された包括的なソフトウェア ソリューションです。 Amazon ビジネスの管理のさまざまな側面を合理化し、最適化するための強力な機能とツールを幅広く提供します。在庫管理やコスト追跡から広告や販売の分析に至るまで、NeonPanel はデータに基づいた意思決定を行い、成長を促進するために必要なツールを販売者に提供します。 NeonPanel を使用すると、販売者は在庫を効果的に管理し、コストと収益性を追跡し、広告パフォーマンスを分析し、売上と利益率に関する貴重な洞察を得ることができます。また、このソフトウェアは QuickBooks ...