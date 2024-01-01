代替案 - Klarna
Skeepers
octoly.com
最先端のインフルエンサー マーケティング プラットフォーム Octoly は、精査されたマイクロインフルエンサーと消費者を大規模に結び付けることで、ブランドの認知度を高め、信頼を築き、売上を伸ばすのに役立ちます。ブランドは、当社の厳選されたコミュニティを活用して、ギフト製品と引き換えにソーシャル メディア投稿や e コマース レビューを作成します。
Emplifi
emplifi.io
デジタルカスタマージャーニーを最適化します。 Emplifi のカスタマー エクスペリエンス ソフトウェアとソーシャル メディア管理ソフトウェアの統合プラットフォームは、CX のギャップを埋めます。
Dacast
dacast.com
Dacast のビデオ ストリーミング ソフトウェアは、主要なオンライン ビデオおよびホスティング プラットフォームです。ビデオ API と 24 時間年中無休のサポートを利用して、ライブおよびオンデマンドのビデオをストリーミングします。
EasyStore
easystore.co
あらゆる規模のブランドが、EasyStore を使用して店舗およびオンラインでビジネスを成長させています。
Syte
syte.ai
スポットイット。購入してください。買い物客を気に入る商品と結び付けるビジュアル検索エクスペリエンスで e コマースのパフォーマンスを向上させます。
Whisbi
whisbi.com
Whisbi は、B2C 企業向けにモバイルファーストの会話型販売およびマーケティング プラットフォームを提供します。当社のソリューションは、販売およびマーケティングの専門家が販売コンバージョンを増やし、ライブエンゲージメントを向上させ、差別化されたオンライン顧客体験を提供する機会を生み出します。 Whisbi は、ビデオ通話、チャット、チャットボット、Click-to-Call、従来の電話などのすべての連絡チャネルを、顧客向けに 1 つの集中型データドリブン UI に統合します。 Whisbi は BI エンジンによって強化され、適切な顧客に適切なタイミングで適切なチャネルを提供します。 W...
degpeg
degpeg.com
Degpeg はクラウドベースのライブコマース プラットフォームで、Web とモバイルの両方でマルチストリーミングすることで顧客エクスペリエンスを向上させ、あらゆる製品/サービスのオンライン販売とマーケティングを追加および強化し、30 以上のソーシャル プラットフォームを同時にサポートします。製品: ライブ コミュニケーション プラットフォーム ライブ コミュニケーション プラットフォームは、企業が音声およびビデオ インタラクションを通じて潜在顧客とリアルタイムでつながるのに役立ちます。リードを効率的に売上に変換し、信頼を育むパーソナライズされたインタラクションを生み出します。オフライン スト...
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold は、ライブ販売テクノロジーの北米リーダーであり、4,000 を超える小売業者、1 億 5,000 万以上の商品が販売され、生涯 GMV は 35 億ドル以上です。 CommentSold のテクノロジーは、あらゆる規模の企業に魅力的なライブビデオコマース体験を提供するクラス最高のソリューションを提供し続けています。 CommentSold は、POS システム、倉庫の最適化、ライブ販売、マーケティング オートメーション、ショッピング アプリ、ウェブストアのエンドツーエンド ソリューションを備え、ビジネスがオンラインで成長するために必要なものをすべて提供します。
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps is a comprehensive AI-powered mobile commerce platform, which enables online stores to scale mobile revenues, increase conversions and boost retention using fully native mobile apps. We believe in automating the entire mobile commerce using cutting-edge technologies including artificial ...
Livescale
livescale.tv
Boost your sales, master customer engagement, and skyrocket conversion with Livescale, the social commerce platform. Join the dynamic revolution.
Immerss
immerss.live
Immerss is a fully shoppable live video and chat SaaS platform that enables merchants of all sizes to seamlessly connect directly with their online customers. Merchants using Immerss enjoy unrivaled customer engagement and see measurable results in conversions, AOVs, and returns. Easily delight and ...
Lengow
lengow.com
Lengow is the e-commerce automation solution that helps brands and distributors improve their performance, automate their business processes, and grow internationally. The Lengow platform is the key to strong profitability and visibility for products sold by online retailers around the world on all ...
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly is a Livestream & video shopping SaaS. Your video content is shoppable on your site, a blog, email, SMS, a 3rd party webpage, and now also shoppable on social media too (Instagram, Facebook, Youtube)! It's your data, your ecommerce. Each video become an extension of your ecommerce with in ...
StoryStream
storystream.ai
StoryStream is a visual commerce platform specialising in User-generated Content, link in bio, and Live Video Shopping. StoryStream is used by brands and retailers to give their customers more engaging, authentic and immersive ways to discover and buy products – making shopping online more human.
Toolio
toolio.com
Toolio は、重要なワークフローを自動化し、リアルタイムの洞察を提供し、リモート コラボレーションを可能にするクラウドベースのマーチャンダイジング プラットフォームです。私たちは小売業者が時間を節約し、在庫の最適化、収益性の向上、収益の増加につながる、データに基づいたマーチャンダイジングの意思決定を迅速に行えるように支援します。 Toolio マーチャンダイジング プラットフォームには、商品計画、品揃え計画、品目計画、割り当ての 4 つのコア モジュールが含まれています。これらのモジュールは個別に使用できますが、一緒に使用するとさらに強力になり、独自の計画プロセスに合わせてカスタマイズでき...
Bambuser
bambuser.com
当社はナンバー 1 のビデオコマース プラットフォームであり、ビデオ コンテンツの魔法を通じて視聴者からの即時コンバージョン、フィードバック、エンゲージメントをブランドに提供します。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI は、ブランド、小売業者、マーケットプレイスが優れた製品発見エクスペリエンスを提供できるようにする e コマース製品データを生成します。 Pixyle の豊富で詳細な属性を利用して、企業はサイトの検索エンジンと推奨システムを改善し、買い物客が探しているものを正確に見つけられるようにします。 ESPRIT、Otrium、Depop、Shoptrue などの企業は、Pixyle の AI を活用した製品タグ付け、テキスト生成、画像モデレーション、レコメンデーション ソリューションを利用して、コンバージョンとロイヤルティを促進しています。
Brandlive
brandlive.com
高度なビデオ体験を作成するためのプラットフォームである Brandlive を使用して、ウェビナー、イベント、会議にテレビの魔法をもたらします。毎月のウェビナー、製品発表会、投資家ミーティング、あるいは一年最大のイベントなど、退屈なものからむしゃむしゃ食べたいものまで、あらゆる規模と複雑さのプロジェクトに取り組む企業を支援します。 Brandlive は、お客様が最も重要な視聴者を行動に導きながら、素晴らしいコンテンツを作成し、ベンダーに配慮し、支出を削減できるようにするソフトウェアとサービスの独自の組み合わせを提供します。詳細については、brandlive.com にアクセスしてください。
giosg
giosg.com
Giosg は、ライブ チャット、チャットボット、AI、インタラクティブ コンテンツを 1 つのプラットフォームに組み合わせて、顧客とのつながりを支援します。詳細については、私たちにご相談ください。
MikMak
mikmak.com
マルチチャネル ブランドの e コマースを加速します。 MikMak は、ブランドのオンライン販売を促進するための e コマース マーケティング分析と e コマース実現ソフトウェアを提供します。