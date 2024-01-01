代替案 - Klarna

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Toolio は、重要なワークフローを自動化し、リアルタイムの洞察を提供し、リモート コラボレーションを可能にするクラウドベースのマーチャンダイジング プラットフォームです。私たちは小売業者が時間を節約し、在庫の最適化、収益性の向上、収益の増加につながる、データに基づいたマーチャンダイジングの意思決定を迅速に行えるように支援します。 Toolio マーチャンダイジング プラットフォームには、商品計画、品揃え計画、品目計画、割り当ての 4 つのコア モジュールが含まれています。これらのモジュールは個別に使用できますが、一緒に使用するとさらに強力になり、独自の計画プロセスに合わせてカスタマイズでき...