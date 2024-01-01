代替案 - Hoppier

Paylode

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Paylode は、魅力的な顧客特典プログラムを迅速に開始したい企業向けの顧客特典プラットフォームです。 Paylode を使用すると、企業は社内で構築する場合に比べてわずかな時間とコストで包括的な特典プログラムを顧客に提供できます。 Paylode は、あなたの隅にパートナーシップ チーム全体がいるようなものです。当社は、トップ消費者ブランドから提供される何千もの特典を精査して事前交渉し、企業が膨大な時間と経費を節約するためのコード不要の簡単なツールを提供します。特典プログラムは、コンバージョン率、維持率、エンゲージメント、満足度を高め、最終的には長期的な顧客の幸福度を高めると同時に、ビジネ...