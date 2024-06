Glasses Gone は、ポートレート写真レタッチ用に設計された AI ツールで、特に被写体の顔から眼鏡やメガネを取り除くことに重点を置いています。 AI テクノロジーを活用することで、このツールはわずか数分で迅速かつ効率的に眼鏡を取り外すことができます。 最適な結果を得るには、眼鏡除去プロセスの精度が向上するため、被写体がまっすぐ前を向いているポートレート写真をアップロードすることをお勧めします。 また、フレームの色がシンプルではっきりしている写真を選択すると、パフォーマンスが向上します。ただし、透明なフレームや模様のあるフレームでは満足のいく結果が得られない可能性があることに注意してください。このツールには正方形のトリミング オプションがあり、ユーザーは画像をアップロードした後にクロップ ボックスを調整および移動して、最終結果が正方形の形式になるようにすることができます。また、メガネを外す際に、ユーザーが出力に満足できないと感じた場合、Glass Gone は返金保証を提供すると主張しています。 レタッチされた画像の品質をさらに向上させるために、このツールは、クリップドロップなどの補完的な無料ツールを使用して、残っているアーティファクトをクリーンアップすることを提案しています。Glasses Gone は GLASSES.GONE によって提供されるサービスであり、GLASSES.GONE のサービス利用規約およびプライバシー ポリシーの対象となります。 。

ウェブサイト: glassesgone.com

