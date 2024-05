Genuity IT ネットワークで IT を完了しましょう。 IT を管理し、卸売価格でソフトウェアとサービスを購入するための SaaS プラットフォーム。すべて 1 日あたり 1 ドル未満で済みます。 Genuity は、企業が IT を管理し、ビジネス ソフトウェアを購入できるワンストップ ショップです。企業は Genuity を使用して、社内のすべてのラップトップを追跡し、従業員のサポート リクエストを管理し、卸売価格でソフトウェアを購入します。

ウェブサイト: gogenuity.com

