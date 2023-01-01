代替案 - FLOWSPARKS

SmartWinnr

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SmartWinnr は、営業チームに最新の製品知識を提供し、顧客とのやり取り中に均一なメッセージを保証し、同時に売上を増加させる包括的なプラットフォームです。 SmartWinnr は、Salesforce.com と完全に統合されています。 私たちが使用しているのは - 売上を伸ばすためのゲーム化された KPI - 可視性と透明性を高めるためのインセンティブをリアルタイムで追跡する - AI 主導のクイズと定期的な補強で知識を促進する - 顧客とのやり取りを改善するための継続的なコーチング