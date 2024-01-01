代替案 - Emplifi

Hootsuite

hootsuite.com

Hootsuite は、2008 年に Ryan Holmes によって作成されたソーシャル メディア管理プラットフォームです。このシステムのユーザー インターフェイスはダッシュボードの形式をとっており、Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn、YouTube のソーシャル ネットワーク統合をサポートしています。 バンクーバーを拠点とする Hootsuite は、トロント、ブカレスト、メキシコシティを含む 13 拠点に 1,000 人近いスタッフを擁しています。同社には 175 か国以上に 1,600 万人以上のユーザーがいます。