代替案 - echo3D
Contentful
contentful.com
最新のコンテンツ プラットフォームでより迅速に起動します。 コンテンツを管理する最も簡単かつ迅速な方法は、ツールを統合することです。チャネル全体で公開します。業界をリードするアプリ フレームワークでチームのブロックを解除します。
Contentstack
contentstack.com
どこでも望むデジタル体験 #1 ヘッドレス CMS を搭載した唯一の完全自動コンポーザブル DXP を使用して、ビジネスをより多くの場所に連れて行きましょう
Slip.Stream
slip.stream
The largest royalty-free music library with 70,000 songs and 65,000 sound effects curated by mood, genre, artist, content type, and AI tools to help you find the perfect tracks for your content fast.
Viar360
viar360.com
Viar360 is the most intuitive authoring and publishing platform that reduces the time, effort and knowledge required to create highly engaging immersive training and learning experiences from 360° videos and photos. Viar360 lets you create immersive learning scenarios that your learners can experien...
EZ360 Cloud
ez-360.com
With EZ360 Cloud you can distribute 360-degree video content to VR devices via the cloud. Upload and manage your videos in the online content management system (CMS). Easily push videos to VR devices. VR headsets automatically download new videos when they start the app. No more sideloading or trans...
Headjack
headjack.io
Headjack is an app creation and content management platform for 360 video producers. Inspired by Wordpress, Headjack allows non-technical users to easily create and manage standalone VR apps which run on all the currently available VR headsets, while also giving developers the ability to tweak the s...
ManageXR
managexr.com
ManageXR is an enterprise device management platform designed for VR and AR devices. As more enterprises use XR to train employees, doctors use XR to treat patients, and schools use XR to teach students, organizations face significant hurdles expanding their operations from early-stage pilots to org...
ArborXR
arborxr.com
ArborXR is an AR & VR device management platform. More than 2000 companies in 90 countries are already using ArborXR to manage their VR & AR fleets. With ArborXR you can manage your devices, deploy content and updates remotely, and control what users can see and do in the headset. ArborXR is built w...
Plattar
plattar.com
Plattar は、急速に進化する拡張現実 (ARKit + ARCore) および XR テクノロジーを消費者向けハードウェアおよびブラウザの進化と組み合わせて活用し、顧客が物理的に存在することなく 3D および/またはコンテキスト内で製品を体験できる新しいイネーブラーとして機能します。これらおよびその他の新興テクノロジーは、製品ライフサイクル全体を通じて関与する機能を提供します。これは、仮想教育、サポート、および補完的な製品のアップセルを通じて、導入、使用、ロイヤルティを結び付ける継続的な方法です。
Vuframe
vuframe.com
Vuframe は、エンタープライズ グレードの 3D、拡張現実 (AR)、および仮想現実 (VR) アプリケーションを構築するプロセスに革命をもたらした最先端のプラットフォームです。以前は、このようなアプリの開発には、専門的なスキル、長い開発サイクル、および多額の予算が必要でした。現在、Vuframe によってプロセス全体が簡素化され、あらゆる規模の企業がアクセスできるようになりました。
CGTrader
cgtrader.com
ライセンス可能なストックおよびカスタム 3D モデルの世界最大のソースである同社の活動には、相互に関連する 2 つの事業分野が含まれます。 800,000 を超えるライセンス可能な 3D モデルを備えた自社セルフサービスの 3D モデル用 CGTrader マーケットプレイスと、企業顧客およびオンライン小売業者向けの CGTrader Enterprise 3D モデリングにより、2D 製品画像を写真のようにリアルな 3D モデルに変換できます。
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR は、業界で最もシンプルかつ強力な AR プラットフォームを備えたクラス最高のものです。没入型の XR エクスペリエンスを作成するために、中小企業や代理店向けに特別に構築された基盤です。印刷物、販売資料、電子商取引製品のビジュアライゼーションなどを拡張現実エクスペリエンスに変換します。 EvolveAR は、完全に没入型のユーザー エクスペリエンスを作成、再生し、顧客、パートナー、友人に提供するのに役立つ AR 機能のフルセットを提供します。これには、ビデオ、オーディオ、アクション ボタン (CTA)、画像、360° ビデオ、3D モデルなどの主要な拡張現実機能がすべて含まれて...
Zapworks
zap.works
Zapworks は、受賞歴のある WebAR プラットフォームです。当社の一連のクリエイティブ ツール、SDK、カスタム ブランディングおよびホスティング ソリューション、強力な CMS を使用して、影響力のある WebAR エクスペリエンスを作成、管理、公開します。 Zapworks は、ノーコード、ローコード、またはカスタム コード ソリューションを使用して、スキル セットやビジネス目標に関係なく、デザイナー、開発者、マーケティング担当者が没入型の WebAR エクスペリエンスを作成できるようにします。 WebAR 用に構築された世界最先端のコンピューター ビジョン 当社のコア トラッキ...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: XR ソリューションで未来に革命を起こす 会社概要 デンマークの活気ある都市オーフスに位置する SynergyXR は、拡張現実 (XR) 環境におけるイノベーションの先駆者として立っています。製造およびエネルギー分野への深い理解から生まれた当社は、拡張現実ツールと仮想現実ツールをビジネス テクノロジーの最前線にもたらすことに特化した強力な勢力に成長しました。私たちの専門知識は、未来的なソリューションの構築だけではありません。それは、今日のダイナミックなビジネス ニーズに合わせて、アクセスしやすく実用的なものにすることにあります。最先端の機能 SynergyXR では、単...
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens は、現場でホログラフィック データを正確に位置合わせすることにより、プロジェクト調整に複合現実を利用し、作業員が物理環境のコンテキストに重ねてモデルを確認できるようにします。