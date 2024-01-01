代替案 - echo3D

Plattar

plattar.com

Plattar は、急速に進化する拡張現実 (ARKit + ARCore) および XR テクノロジーを消費者向けハードウェアおよびブラウザの進化と組み合わせて活用し、顧客が物理的に存在することなく 3D および/またはコンテキスト内で製品を体験できる新しいイネーブラーとして機能します。これらおよびその他の新興テクノロジーは、製品ライフサイクル全体を通じて関与する機能を提供します。これは、仮想教育、サポート、および補完的な製品のアップセルを通じて、導入、使用、ロイヤルティを結び付ける継続的な方法です。