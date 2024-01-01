Dezgo の無料の Text-to-Image Stable Diffusion AI Generator は、ユーザーがあらゆるテキスト プロンプトから高品質の画像を生成できるツールです。 AI テクノロジーと DPMSeed と呼ばれるサンプリング手法を組み合わせて画像を作成します。 AI テクノロジーは Stable Diffusion 1.5 で、テキスト プロンプトをより厳密に適合させたり、解釈の自由度を高めたりするように調整できます。 ユーザーは、縦長、正方形、横長など、画像のアスペクト比を指定することもできます。画像をさらに絞り込むために、ユーザーは画像に含めるべきでないものを説明する否定的なプロンプトを提供できます。 AI の出力は、CreativeML Open RAIL-M ライセンスの条件に基づいて提供されます。さらに、ユーザーは、特定の種類のデータ処理を許可または拒否したり、特定の種類のパーソナライズされた広告やコンテンツを選択したりするなど、プライバシー設定を管理することができます。 ユーザーは、デバイスの固有の特性をスキャンすることによるデバイスの識別を許可するかどうかをオプトインまたはオプトアウトすることもできます。

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