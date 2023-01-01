代替案 - DeepStream
Hubspot
hubspot.com
HubSpot は、マーケティング、販売、顧客サービス、CRM ソフトウェアの完全なプラットフォームに加えて、ビジネスの成長を支援する方法論、リソース、サポートを提供します。無料のツールから始めて、成長に合わせてアップグレードしてください。
Zoho CRM
zoho.com
Zoho の一連のオンライン生産性向上ツールと SaaS アプリケーションを使用して、ビジネス全体を運営します。世界中で 5,000 万人を超えるユーザーが当社を信頼しています。永久無料プランをお試しください。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud には現在、財務、人事、計画、支出管理のためのソリューションが含まれています。 Enterprise Management Cloud は ERP の制約を克服し、企業を優れた組織に変革します。もっと詳しく知る。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc は、SaaS ソフトウェアを提供するアメリカのソフトウェア会社です。このプラットフォームは販売プロセス ソフトウェアを提供します。 PandaDoc はカリフォルニア州サンフランシスコに拠点を置き、ベラルーシのミンスクとフロリダ州セントピーターズバーグに主なオフィスを置いています。電子署名、ワークフロー管理、ドキュメント ビルダー、CPQ 機能が組み込まれたサービスとしてのドキュメント自動化ソフトウェア。
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
フリーランサーや中小企業に最適なクライアント管理ツール。よりスマートな請求、提案、時間追跡、支払いと契約 以前はAND.CO.
Keap
keap.com
Keap は、ビジネスの成長、顧客サービスの向上、売上の増加に役立ちます。ビジネス ニーズに合わせて、Keap Grow、Keap Pro、または Infusionsoft by Keap をお選びください。無料トライアルを開始してください。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
文書やフォームに署名してもらいます。簡単に。安全に。どこでも。 すべての PDF および電子署名作業を 1 か所で行えます。アクロバットはそれを理解しています。 Acrobat Sign を使用してワークフローを変革し、スピードアップします。これは、Microsoft が推奨する電子署名ソリューションであり、Adobe Acrobat の機能も 1 つのパッケージに含まれている唯一の電子署名ツールです。
Dropbox DocSend
docsend.com
当社の安全なドキュメント共有プラットフォームを無料でお試しください。文書がいつ開かれ、どのページが読まれたのかが瞬時にわかります。
Bonsai
hellobonsai.com
200,000 人を超えるトップ フリーランサーが使用する、完璧な契約、電子署名、提案書および請求書発行ソフトウェア。安心して仕事に集中してください。
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts は、契約プロセスを合理化し、コストを削減しながら大規模なコンプライアンスを達成できる機能が豊富な CLM プラットフォームです。
Accelo
accelo.com
プロジェクト、リテイナー、販売、サービスの管理を簡素化します。クライアントデータベース全体の可視性を高め、プロセスを改善し、専門知識にもっと時間を費やします。
Better Proposals
betterproposals.io
Better Proposals を使用すると、プロフェッショナルなビジネス提案書を半分の時間で送信できます。詳細な分析とデジタル署名を使用して、より多くの取引を成立させます。
RFPIO
rfpio.com
RFPIO は、販売提案プロセスの改善に役立つ RFP ソフトウェアを提供します。デモをスケジュールすると、RFP の応答時間をすぐに短縮できます。
Proposify
proposify.com
営業リーダーが営業プロセスの最も重要な段階を管理し、可視化できる提案ソフトウェア。 Proposify を 14 日間無料でお試しください。
Canopy
canopytax.com
Canopy は、CRM、文書管理、クライアント ポータル アプリ、ワークフロー、支払い、時間、請求を含むクラウドベースの会計実務管理ソフトウェアです。
Qwilr
qwilr.com
すべての取引を封印します。目立つ、世界クラスのバイヤーエクスペリエンスを提供するウェブベースの提案で、より多くの利益を獲得します。
Practice Ignition
practiceignition.com
提案書、契約書、支払いをすべて 1 つの文書で送信することで、顧客とのエンゲージメントをより迅速かつ効率的に管理できます。練習点火で超強力に
Quotient
quotientapp.com
数千の企業が顧客に 5 つ星の見積もりを提供するために Quotient を選択しています。 Quotient は販売プロセスを整理し、見栄えを良くします。
Nusii
nusii.com
Word、InDesign、PDF と格闘するのはやめましょう。 Nusii を使用すると、毎回、より短い時間で美しい提案書を作成できます。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring は、ソフトウェアやその他のオンライン デジタル製品を販売する企業にフルサービスの電子商取引プラットフォームを提供するサービスとしてのソフトウェア (SaaS) 企業です。
Ironclad
ironcladapp.com
Ironclad の契約管理ソフトウェアは、企業があらゆる種類の契約や複雑な契約を数分で自社で設計および展開できる唯一のソリューションです。
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress は、Amazon と eBay の販売者向けの市場をリードするインテリジェントな価格再設定ソリューションであり、売上と利益率の向上を可能にします。
Paddle
paddle.com
B2B および B2C SaaS による世界的なコンバージョンの増加、チャーンの削減、コンプライアンスの維持、迅速なスケールアップを支援します。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap は、e コマース、B2B、SaaS 企業向けのオンライン決済ソリューションであり、オンライン ビジネス向けのグローバルな決済処理および決済ゲートウェイ ソリューションに特化しています。
Loopio
loopio.com
提案への応答プロセスを変更し、成長を解き放ちます。 800 社以上の企業が RFP、DDQ、セキュリティ質問書に回答するために Loopio を使用している理由をご覧ください。
Quoter
quoter.com
IT 販売見積ソフトウェアは、決して同じものになることはありません。 Quoter は、プロフェッショナル サービスの買い手と売り手の間の摩擦を取り除く、見積りから現金までのプラットフォームです。今すぐ販売プロセスをアップグレードしましょう。
Ansarada
ansarada.com
Ansarada の高度な仮想データ ルーム ソリューションを使用すると、常に最高の結果が得られます。レガシーなデータルームを捨てて、今すぐ世界トップのディールメーカーに加わりましょう。
Concord
concordnow.com
Concord は、契約の共同作業、管理、署名、保存を行うための最もシンプルな契約管理プラットフォームです。
Momenteo
momenteo.com
フリーランサーが仕事、経費、旅費などを追跡できるように設計された、ユーザーフレンドリーな会計ソリューションです。
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper は、あらゆる規模の企業向けの大手ベンダーおよび契約ライフサイクル管理プラットフォーム (VCLM) です。単一のソリューションで可視性を回復し、制御し、コンプライアンスを保護し、サードパーティのリスクを管理します。
DigiFabster
digifabster.com
原価見積ソフトウェアはどのようにして CNC 機械工場の売上を伸ばすことができるでしょうか?オンライン CNC 見積もりを即時提供することで、機械工場が顧客の変化するニーズに対応できるようになります。社内で使用して、RFQ の応答時間を数分に短縮したり、DigiFabster の機械工場見積ソフトウェアを使用してサイトで 24 時間 365 日オンライン見積と注文を提供したりできます。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave は、世界の消費者ブランドや小売業者にデジタル棚分析と動的な価格設定ソリューションを提供する SaaS ベースのデジタル コマース実現プラットフォームです。同社のデジタルコマース実現およびチャネル最適化プラットフォームにより、世界の消費者ブランドや小売業者は売上の成長を加速し、市場シェアを拡大し、大規模な利益を上げて競争できるようになります。デジタル チャネルの立ち上げが増えるにつれ、DataWeave の顧客は同社独自のテクノロジーを活用して、各オンライン チャネル全体で優れたパフォーマンス測定機能を獲得し、より賢明で迅速な意思決定を支援します。 DataWeave の...
Legislate
legislate.ai
Legislate はオックスフォードに設立されたリーガル テクノロジー企業で、弁護士でない人でも法的予算をかけずに弁護士承認の契約書を安全に作成、管理、検索できるようにしています。 Legislate の契約管理ソフトウェアは、契約データを大規模に使用および検索できるようにする特許取得済みのナレッジ グラフ テクノロジーに基づいて構築されています。
Contract Cardinal
contractcardinal.com
市場で最も簡単で手頃な価格の契約管理ソフトウェアを使用して、時間、お金、エネルギーを節約します。
Contractify
contractify.io
すべての契約をオンラインで電子署名、管理、自動化するための契約管理ソフトウェア。 Contractify は、チームがオンラインで共同作業できるようにします。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen は、あらゆる組織に適した価格設定を備えた使いやすく安全なガバナンス ソフトウェアであり、高度な契約管理、100% ペーパーレスの取締役会会議管理、簡単なエンティティ管理、シームレスに統合された電子署名プロバイダー、および組み込みの仮想データ ルームで構成されています。 (VDR) - オールインワン。世界中の何百万もの中小企業や非営利団体に最新のガバナンスをもたらしている ContractZen の使命は、組織が日々デューデリジェンスに対応できるよう支援することです。私たちは経営陣、投資家、取締役会に安心をもたらします。それが私たちの名前がContractZenである理...
Upwex
upwex.io
AI を使用してフリーランサーや企業の Upwork 上の成果を向上させるブラウザ拡張機能。 Upwork 用 AI ツール: 職務評価、提案生成、CRM 同期。
Tradogram
tradogram.com
調達管理のより良い方法 カスタム発注書、要求書、RFQ を使用して購入プロセスを自動化します。 Tradogram でより有利な取引を交渉し、承認を合理化し、3 者間マッチを完了します。
Linksquares
linksquares.com
法務チームは LinkSquares を利用して、AI を活用した契約管理ソフトウェアを使用して契約書を簡単に起草、レビュー、実行します。
Pricer24
pricer24.com
流通業者、ベンダー、メーカーにとっての複雑な意思決定: MSRP の管理、市場と傾向の分析、市場レポート、製品分析、動的価格設定。
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Juro
juro.com
Juro は、法的契約の作成、実行、管理を合理化するオールインワンの契約自動化ソフトウェアであり、チームをサポートします。
Jiga
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サプライヤーを組織のコミュニケーション スタックと同期します。 RFQ、PO、注文ステータスの追跡を自動化します。
Orgzit
orgzit.com
Excel の柔軟性を備えたエンタープライズ CRM の機能。メーカー担当者と代理店向けのオールインワン販売システム。分散したスプレッドシートから単一の集中アプリケーションに移行することで、販売、見積、サービス、財務を合理化します。
Bidsketch
bidsketch.com
Bidsketch 提案ソフトウェアを使用すると、プロ仕様のクライアント提案を 50% 短縮して作成、電子署名、追跡できます。
SpringCM
springcm.com
SpringCM は、デスクトップ、モバイル、Salesforce などのパートナー アプリケーションにわたる販売契約とあらゆる種類のドキュメントを管理する安全なクラウド プラットフォームです。 SpringCM は、手動タスクと複雑なプロセスを自動化する高度なワークフローを使用して、契約ライフサイクル全体を管理します。 SpringCM は、独自のクラウド インフラストラクチャ プラットフォーム上に構築され、パフォーマンス、可用性、セキュリティを実現するコンテンツ配信ネットワークです。本社はイリノイ州シカゴにあります。 2016 年に SpringCM はサンフランシスコとロンドンに 2 つ...
Zoura
zuora.com
Zuora はサブスクリプション管理のリーダーです。 Zuora の高度な請求ツール スイートを使用して、成功するサブスクリプション ビジネスを構築し、成長させましょう。
Rev.io
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Rev.io provides sophisticated billing-as-a-service (BaaS) to communications companies, wireless and IoT providers, and voice and network MSPs. Rev.io enables clients managing sophisticated subscription billing models with the industry’s most complete quote-to-cash financial processing experience to ...
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Zbizlink is a dynamic, cloud-based proposal management tool that combines six core business applications into a single software to help small to corporate proposal teams automate the proposal process. Zbizlink is all-inclusive. More than just a proposal management tool, it’s engineered to ease gover...
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Propoze is an easy-to-use proposal management software that allows users to quickly create and share sales proposals. It stands out among its competitors due to its simplicity and ease of use. Its drag-and-drop proposal builder helps users create proposals in just minutes - and every proposal looks ...
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Dasseti (formerly Diligend) is an award-winning software provider that helps institutional investors, investment consultants and investment managers meet the rigorous demands for data collection, analysis, exchange, reporting and compliance at every stage of the investment lifecycle. Dasseti Collect...
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