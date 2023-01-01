代替案 - DeepStream

DataWeave

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DataWeave は、世界の消費者ブランドや小売業者にデジタル棚分析と動的な価格設定ソリューションを提供する SaaS ベースのデジタル コマース実現プラットフォームです。同社のデジタルコマース実現およびチャネル最適化プラットフォームにより、世界の消費者ブランドや小売業者は売上の成長を加速し、市場シェアを拡大​​し、大規模な利益を上げて競争できるようになります。デジタル チャネルの立ち上げが増えるにつれ、DataWeave の顧客は同社独自のテクノロジーを活用して、各オンライン チャネル全体で優れたパフォーマンス測定機能を獲得し、より賢明で迅速な意思決定を支援します。 DataWeave の...