代替案 - Crowdfire

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Service は、AI を活用したクラウドネイティブの統合カスタマー サービス プラットフォームで、30 以上のデジタル、ソーシャル、音声チャネルにわたってシームレスな顧客とエージェントのエクスペリエンスを実現し、リアルタイムで実用的かつスケーラブルな洞察を提供し、他のポイント ソリューションの必要性を排除します。 Sprinklr サービス – - 顧客が好みのチャネルでブランドと対話できるようにし、顧客満足度につながる一貫したブランド エクスペリエンスを実現します。 - エージェントに統合/360 度の顧客ビューを提供し、AI の力で最も関連性の高い応答を推奨して、エー...