代替案 - Accelevents
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. は、企業向けのクラウドベースの通信およびコラボレーション ソリューションを提供する米国の上場プロバイダーです。RingCentral CEO の Vlad Shmunis と CTO の Vlad Vendrow が 1999 年に会社を設立しました。RingCentral の投資家には、Doug Leone、Sequoia Capital、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners、DAG...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite は、米国に拠点を置くイベント管理およびチケット販売の Web サイトです。このサービスを使用すると、ユーザーはローカル イベントを参照、作成、宣伝できます。このサービスは、イベントが無料でない限り、オンライン チケット発券サービスと引き換えにイベント主催者に料金を請求します。2006 年に設立され、サンフランシスコに本社を置く Eventbrite は、2012 年に英国に最初の国際オフィスを開設しました。同社は現在、ナッシュビル、ロンドン、コーク、アムステルダム、ダブリン、ベルリン、メルボルン、メンドーサ、マドリード、サンパウロ。同社は2018年9月20日にティッカーシ...
Airmeet
airmeet.com
バーチャル サミット、オンライン会議、ハイブリッド イベントに最適なプラットフォームを見つけてください。カスタム エクスペリエンスを通じてエンゲージメントを実現するように設計されています。無料でお試しください！
Whova
whova.com
対面イベント、ハイブリッド イベント、仮想イベント向けのオールインワン イベント管理ソフトウェア
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo は、世界で最も愛されているイベント ソフトウェアです。当社のプラットフォームは、あらゆる主催者、マーケティング担当者、出展者、参加者がイベントの力を最大限に発揮できるようにします。
BigMarker
bigmarker.com
視聴者が気に入るウェビナーを主催しましょう。ダウンロードや手間をかけずに、簡単でカスタマイズ可能なウェビナー ソフトウェアを使用する準備ができている場合は、お帰りください。
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor は、あらゆる形式や規模のイベントに対応する、シンプルで無料のイベント チケット発行ソリューションです。無料でサインアップし、初めてのイベントをライブ配信し、チケットをオンラインで販売します。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast は、魅力的なデジタル イベントや対面イベントを簡単に開催することでマーケティングを変革する、カスタマイズされた B2B イベント プラットフォームです。 Adobe、Microsoft、Zuora、Mailchimp などの企業の何千人もの企業 B2B マーケティング担当者が Goldcast を活用して、参加者数を増やし、魅力的なエクスペリエンスを作成し、イベント コンテンツを再利用し、インテント データを活用しています。 Goldcast を使用してイベントを強化し、真の視聴者エンゲージメント、ブランド開発、収益拡大を実現します。基本的なイベントを超えて、ウェビナーや製品...
Swapcard
swapcard.com
頭痛のない、よりスマートな展示会やカンファレンスの運営 Swapcard は、イベントでの収益増加を促進するために構築された、使いやすい登録およびエンゲージメント イベント プラットフォームです。
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja を使用すると、心配することなくウェビナーを作成、主催、共有できます。今すぐ始めて、最初のウェビナーを 10 秒で作成してください。
Hubilo
hubilo.com
実際の収益を促進する、より良いイベントを構築します。 どこで開催されるかに関係なく、あらゆるイベントは収益を拡大する機会となります。コンバージョンにつながるウェビナー、ウォッチ パーティー、デモ、カンファレンス、対面イベントなどの単一プラットフォームからのパイプラインを優先します。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus is a next-generation event marketing platform built from the ground up to capture, analyze, and harness an unprecedented amount of data for significantly better events and conferences. As a true SaaS platform, RainFocus simplifies event registration, content management, exhibitor activatio...
EventX
eventx.io
“Events Anywhere, Anytime, for Anyone.” Events are where meaningful connections and knowledge sharing happen. We are here to make events simple and impactful. EventX is an award-winning virtual event SaaS platform, and an all-in-one smart event management solution provider. We offer both virtual and...
AllEvents
allevents.in
AllEvents is a rapidly expanding event management platform that offers comprehensive 360° features to assist event organizers. The platform helps event creators to create event pages, streamline ticket sales, and receive instant payment. Trusted by over 300K event professionals, AllEvents is adaptab...
Swoogo
swoogo.events
With an emphasis on simplicity, functionality, and the true DIY spirit, Swoogo is a user-friendly event management platform that helps bring people together from anywhere. Swoogo’s superpower is streamlining the organizational aspects of every type of event, from registration and session scheduling,...
Cvent
cvent.com
Cvent delivers an all-in-one event platform for any event, and every event. Our platform simplifies the management of each stage of the event lifecycle while giving you the data and insights you need to maximize your value. Whether in-person, virtual, or hybrid, you’ll have a single platform with ev...
Webex Events
socio.events
Webex Events (formerly Socio) is an end-to-end event management platform powering immersive, intuitive, and inclusive virtual, hybrid, and in-person events. Raise the bar with event apps, flexible registration, check-in and badge printing, lead retrieval, and live streaming technology. Webex Events ...
EventCreate
eventcreate.com
美しいイベント Web サイトを数分で作成できます。イベント Web サイトを構築し、登録を集め、チケットを販売し、オンラインでイベントを宣伝します。信頼性が高く、安全です。 Nike、MIT、Refinery29 のプランナーを含む、世界中の 100 万人以上の人々から信頼されています。
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings は、あらゆる種類と規模のイベントに対応する、シンプルで使いやすいイベント チケット発行ソリューションです。サインアップして、最初のイベントをライブ配信し、チケットをオンラインで販売しましょう。
Worksup
worksup.com
私たちは20年以上にわたりカンファレンスやビジネスイベントを企画してきました。ある時点で、イベント業界のさまざまな課題に直面して、私たちは参加者にとって使いやすく、主催者にとって迅速にセットアップできるイベント プラットフォームを作成することに決めました。現在、当社の専門知識はイベント管理の全領域に及び、シンプルなイベントのライブストリーミング、Q&A、魅力的なタスク、パートナー向けの展示機会、参加者向けのビジネスネットワーキング活動などを提供しています。 Workup は、クライアントから得たフィードバックと創設者の実装経験のおかげで継続的に開発されています。各イベント計画の過程において、W...
Zuddle
zuddl.com
イベントとウェビナーのための統合プラットフォーム。 複数のツールを統合してイベントのワークフローを簡素化し、優れた出席者のエクスペリエンスと洞察を実現します。