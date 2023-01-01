代替案 - Accelevents

Worksup

worksup.com

私たちは20年以上にわたりカンファレンスやビジネスイベントを企画してきました。ある時点で、イベント業界のさまざまな課題に直面して、私たちは参加者にとって使いやすく、主催者にとって迅速にセットアップできるイベント プラットフォームを作成することに決めました。現在、当社の専門知識はイベント管理の全領域に及び、シンプルなイベントのライブストリーミング、Q&A、魅力的なタスク、パートナー向けの展示機会、参加者向けのビジネスネットワーキング活動などを提供しています。 Workup は、クライアントから得たフィードバックと創設者の実装経験のおかげで継続的に開発されています。各イベント計画の過程において、W...