Gioca a ZEPETO online gratuitamente con il cloud mobile now.gg. Crea un tuo avatar virtuale personalizzato scegliendo tra milioni di oggetti e accessori unici. Crea un look unico e tutto tuo scegliendo tra un'ampia selezione di vestiti, acconciature, trucco e collaborazioni con marchi. Diventa chi hai sempre desiderato essere in ZEPETO di Naver Z. Unisciti a un'enorme comunità su ZEPETO dove puoi chattare e condividere storie con persone di tutto il mondo in uno splendido universo virtuale. Porta le tue feste nel mondo reale online con ZEPETO! Invita i tuoi amici e divertiti nelle stanze private, oppure fai nuove amicizie con cui condividi i tuoi hobby. Dai inizio alla festa con divertenti minigiochi e servizi fotografici!

Sito web:now.gg

