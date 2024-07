Worldle Unlimited è un puzzle game a tema geografico, i giocatori devono indovinare il nome corretto del paese in base ai suoi contorni sulla mappa. Hai a disposizione al massimo un tentativo per trovare la risposta corretta. Questo gioco fornisce molti suggerimenti e richiede ai giocatori di comprendere la geografia e applicare il proprio pensiero logico. Worldle Unlimited è un gioco Wordle ideato da Antoine Teufe. Il gioco fornirà ai giocatori molte conoscenze geografiche che tu non conosci o rafforzerà la conoscenza che già conosci. I giocatori devono semplicemente fare clic sulla riga e selezionare il nome dello stato dall'elenco. Subito dopo aver inviato la tua risposta, saprai se la tua risposta è corretta oppure no. Se rispondi in modo errato, riceverai suggerimenti che mostrano quanto e in quale direzione si trova questo misterioso paese dal paese indicato nel tentativo. Puoi anche conoscerne l'accuratezza attraverso la percentuale. Nello specifico, l'immagine seguente illustra un caso di esempio. Inoltre, durante la ricerca di risposte in Worldle Unlimited, i quadrati lampeggeranno e cambieranno colori come grigio, giallo e verde. Il verde è un simbolo di precisione. Pertanto, più quadrati verdi avrà la tua risposta, più ti avvicinerai alla risposta corretta. I giocatori possono anche modificare le dimensioni, l'angolo di rotazione dell'immagine e nascondere il bordo per aumentare la difficoltà e rendere la sfida più interessante. Se sei un amante della geografia e ti piace risolvere enigmi al riguardo, gioca ora!

