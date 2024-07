Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per World of Alice Make Words su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

World of Alice Make Words è un divertente gioco di puzzle in cui i giocatori possono praticare l'inglese per imparare o guidare ed educare i bambini. World of Alice Make Words è progettato specificamente per i bambini e per coloro che mirano a imparare l'inglese di base. Affascina i bambini con le sue immagini vivaci e i suoi personaggi vivaci, ispirandoli a continuare ad imparare. Le interessanti funzionalità del gioco aumentano il divertimento e il successo dell'apprendimento della lingua. I giocatori possono accedere al gioco su un'ampia gamma di dispositivi, inclusi desktop, tablet e telefoni cellulari, offrendo loro esperienze diverse su ciascuna piattaforma.

Sito web:connectionsgame.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a World of Alice Make Words. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.