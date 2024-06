Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

World Anvil è un set pluripremiato di strumenti di costruzione del mondo che ti aiutano a creare, organizzare, archiviare e commercializzare la tua ambientazione o IP del mondo, condividendo le parti che desideri con altri e mantenendo il resto segreto. Che tu gestisca un intero team creativo o crei da solo, World Anvil è realizzato su misura da esperti per aiutarti a costruire un mondo fantastico o un'ambientazione immaginaria. Con articoli simili a wiki, mappe interattive, sequenze temporali storiche, supporto per giochi di ruolo incluso un gestore di campagne e un software di scrittura di romanzi completamente integrato, abbiamo tutti gli strumenti di cui avrai bisogno per gestire la tua campagna di giochi di ruolo o scrivere il tuo romanzo!

Sito web:worldanvil.com

