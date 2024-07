Words Game è un divertente puzzle game in cui i giocatori dovranno scegliere 1 tra 3 immagini corrette che corrispondono alla parola data. Nel Gioco delle Parole, i giocatori potranno ripassare il vocabolario di base guardando le parole e abbinandole alle immagini corrispondenti. Per fare ciò, i giocatori devono comprendere il significato del vocabolario di base. Quindi, fai clic sull'immagine che ha il significato corrispondente a quella parola. Molti vocaboli sono associati alle immagini e ai puzzle creati in questo gioco. Osserva attentamente e abbina la parola corrispondente. Il gioco di parole richiede che i giocatori abbiano una ricca conoscenza del vocabolario, ma i giocatori possono anche allenare la propria memoria in questo gioco. Per le parole di cui non sai cosa significano, puoi scegliere la risposta in modo casuale. Se sei abbastanza fortunato da indovinare, conoscerai il significato della parola. Dopo aver giocato a questo gioco, sarai sicuramente in grado di ricordare il vocabolario più a lungo.

Sito web:connectionsgame.io

