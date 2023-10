Talking Ben the Dog è un gioco di simulazione sviluppato da Outfit7 Limited. Utilizza il lettore dell'app BlueStacks per giocare al gioco Android Talking Ben the Dog su PC o Mac. Ben è un professore di chimica in pensione a cui piace mangiare, bere e leggere i giornali nella sua vita calma e confortevole. Dovrai molestarlo abbastanza a lungo da permettergli di piegare il giornale prima che risponda. Quindi puoi parlargli, stuzzicarlo, fargli il solletico e persino chiamarlo al telefono. Ben, d'altro canto, è contento come un cane quando lo porti al suo laboratorio. Lì puoi eseguire esperimenti di chimica combinando due provette e osservando i risultati divertenti. C’è anche il metodo scatologico per farlo ruttare, ma questo non lo porterà a rinunciare alla sua rivista. Una volta che gli avrai tolto il giornale di dosso, ripeterà persino qualunque cosa tu dica con la sua voce canina. Gioca a Talking Ben the Dog su un PC o su un browser web mobile. Inizia a giocare online gratuitamente su now.gg.

